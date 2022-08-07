استضافت «زين» المزود الرائد للخدمات الرقمية في الكويت طلبة وطالبات كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت - تخصص الهندسة الكهربائية والاتصالات بمقرها الرئيسي في الشويخ، وذلك لتعريفهم على تجربتها الرائدة في قطاع الاتصالات الكويتي.



وأتت هذه المبادرة انطلاقا من إيمان «زين» بأهمية دور القطاع الخاص بدعم المنظومة التعليمية بالدولة وتبني مستقبل الشباب الكويتي، حيث تعتمد من خلال تواجدها في العديد من الفعاليات التعليمية كالندوات الأكاديمية والمعارض الوظيفية وغيرها على جذب الكفاءات الوطنية القادرة على إثراء منظومة العمل لديها، كما تؤكد الشركة على التزامها بدعم قطاع التعليم، وتعتبره من القطاعات التي تقع على رأس أولوياتها لما له من دور محوري في مسيرة التنمية.



وجاءت الزيارة بالتعاون مع معهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين - فرع الكويت «IEEE Kuwait»، بحيث عرفت الشركة الطلبة الزائرين على عدد من أهم الجوانب التقنية والإدارية في الشركة، منها قطاع الشبكات وتكنولوجيا الاتصالات، وقطاع العلاقات المؤسسية، وقطاع رعاية العملاء.



وناقشت «زين» تأثير التقنيات الحديثة مثل الجيل الخامس 5G والذكاء الاصطناعي «AI» على تطور قطاع الاتصالات المحلي، كما شملت الزيارة جولات ميدانية داخل مركز البيانات الخاص بـ«زين» الذي يعتبر من مراكز البيانات الأكثر ريادة في الكويت، وزيارة لمنصة زين للإبداع ZINC، وزيارة لمركز الاتصال (107) لتعريف الطلبة على أساليب خدمة العملاء المتبعة وكيفية الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة لأكبر قاعدة عملاء في الكويت.



وعرفت «زين» الطلبة والطالبات على أبرز مهام قطاع العلاقات والاتصالات، وأهمية القطاع ودوره في التواصل مع المجتمع، والاستراتيجيات المتبعة في إداراته، والتي تشمل العلاقات المؤسسية، والعلاقات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، والمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، إضافة إلى الابتكار وريادة الأعمال.

وتكرس «زين» المزيد من الجهود والمبادرات التي تعزز من تطوير العملية التعليمية والتنمية البشرية في الدولة بجميع المجالات، وبالأخص فيما يتعلق بتنمية المهارات التقنية والإدارية لدى الفئات العمرية الشابة لتأهيلهم لدخول سوق العمل، إيمانا بأهمية تعزيز العلاقة بين الشركة والمجتمع الذي تعمل فيه كونها إحدى كبريات الشركات الرائدة في القطاع الخاص الكويتي.