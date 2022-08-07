افتتحت شركة كاريبو كوفي، الرائدة في صناعة وتقديم أجود أنواع القهوة فرعا جديدا في فندق السلام بمنطقة بنيد القار لينضم إلى سلسلة فروعها المنتشرة في شتى مناطق الكويت ومجمعاتها التجارية الراقية. وصمم الفرع الجديد ليجمع بين فخامة الديكور الداخلي ورقي الأثاث وتجهيزاته الأنيقة ليوحي بالراحة والهدوء ويضفي على الزبائن جوا مفعما بالحيوية والمتعة والإطلالة الرائعة.



ويضاف هذا الفرع إلى فروع كاريبو كوفي العديدة التي تهدف لتقديم أفضل المنتجات والمأكولات والمشروبات لروادها في المناطق التي يقيمون فيها وتسهيل الوصول إليها. ويمتاز الفرع الجديد بموقعه المتميز في منطقة بنيد القار ليكون الوجهة الجديدة التي يجتمع فيها الأهل والأصدقاء لقضاء أجمل الأوقات وعيش تجربة فريدة من نوعها.



وأطلق كاريبو كوفي بفندق السلام لزبائنه قهوة جديدة: «كولد بو» المميزة بمذاقها الغني واللذيذ إلى جانب تشكيلتها المعتادة من الأطعمة الخفيفة مثل ساندويش البريوش والسلطات المختلفة.