شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك»، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي، في رحلة ميدانية الى مخيمات لاجئي الروهينغا في بنغلاديش للاطلاع على آخر مستجدات المشاريع الإغاثية التي تقوم بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.



ويأتي ذلك ضمن إطار مذكرة التفاهم والتعاون التي وقعها «بيتك» مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى الكويت في وقت سابق، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى البنوك في الكويت والمنطقة، حيث قدم «بيتك» معونة مالية بمبلغ 540 الف دولار أميركي للمفوضية من اجل الاستجابة الطارئة للاجئي الروهينغا في بنغلاديش.



وخلال زيارته الميدانية على رأس وفد «بيتك»، أشار مدير مركز خدمات العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في «بيتك» عبدالله السيف، الى أن وفد «بيتك» نظم عدة زيارات الى مرافق مختلفة في مخيمات لاجئي الروهينغا، معربا عن سعادته بالجهود التي تم بذلها في سبيل تخفيف معاناة اللاجئين وتحسين الظروف القاسية التي يتعرضون لها.



كما ثمن السيف دور المفوضية في تنفيذ مبادرات مختلفة لتعليم لاجئي الروهينغا وتأهيلهم، مبينا ان التعليم هو افضل ما يمكن تقديمه للاجئين جنبا الى جنب مع أساسيات المعيشة بهدف تمكينهم ومنحهم المقومات اللازمة التي تسهم في تخفيف معاناتهم وبناء مستقبل أفضل.



ولفت السيف الى أن وفد «بيتك» لمس خلال الزيارة الميدانية، وجود طاقات مختلفة من الأطفال اللاجئين الذين من الممكن أن يكون لهم مستقبل مشرق في حال مواصلة الاستثمار في تحسين مستويات التعليم لديهم ومنحهم الفرص المناسبة لعيش حياة طبيعية، مؤكدا دور «بيتك» المجتمعي المتميز في هذا الإطار.



وأشار الى أن «بيتك» يمتاز بسجل حافل في المبادرات المجتمعية الاستراتيجية المشتركة داخل الكويت وخارجها بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية في الجهود الإغاثية، مبينا أن ذلك يعكس ريادة «بيتك» في المسؤولية الاجتماعية، وينسجم مع سمعة الكويت ومكانتها البارزة عالميا في العطاء وترسيخ قيم العمل الإنساني.