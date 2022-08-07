غمر المطرب تامر حسني أجواء المسرح الجنوبي بالحركة والتدفق والشغف الذي امتد من مدرجات المسرح إلى محيطه، صاعدا بالتفاعل إلى أقاصي مداه.



واستهل حسني الليلة الثامنة (قبل الأخيرة) بحسن من ليالي المسرح الجنوبي ضمن فعاليات الدورة 36 من مهرجان جرش للثقافة والفنون المقامة تحت عنوان «نورت ليالينا»، باستعراض فني أدائي غنائي لفرقة رضا، قبل أن يطل حسني على جمهور ملأ مدرجات الجنوبي عن آخرها، وزاد على ستة آلاف داخل المسرح، وما يصل إلى ألف، أو أكثر، خارجه، يرهفون السمع، ويتفاعلون بالصوت من دون الصورة.



حسني استهل بجديده من فيلمه «بحبك» إنتاج 2022، الذي قام حسني وحده بمختلف متعلقاته من كتابة وإخراج إضافة، طبعا، للتمثيل والغناء، فغنى منه بداية أغنية «هدلعني» التي ينحاز فيها إلى نفسه «ومن النهارده هدلعني.. هأخرج معاي وأمتعني».



وبعد «هدلعني» كر بقديمه فتغنى بـ«حلو المكان»، ألحقها بـ: «قولني كلام»، «كل مرة»، «عيش بشوقك»، «حلم سنين»، «ارجعلي»، «كفاياك اعذار»، «بحبك»، «عينيا بتحبك».



برنامج حفل حسني على الجنوبي، تضمن، إلى ذلك، بمرافقة فرقته المكونة من 13 عازفا ومرددا ومرددة أغاني: «بنت الإيه»، «أكتر حاجه»، «انا ولا عارف»، «تليفوني رن»، «قرب حبيبي»، «يانا يا مفيش»، ريمكس «هاوس»، «ليه طله»، «حبيتها يا ناس»، «خدنا مناعه».



تامر حسني قال لـ«موقع المهرجان»: إن لديه أمنية أن يقدم أغنية باللهجة الأردنية، وأكد اعتزازه بجرش التي رافق مهرجانها بداياته.