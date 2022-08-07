دمشق ـ هدى العبود



كشف الكاتب السوري مروان قاووق لـ«الأنباء» انه انتهى من كتابة الجزأين الثالث عشر والرابع عشر من سلسلة باب الحارة الشهير، علما انه كان مقررا أن يتم تصوير الجزأين معا تمهيدا لعرض الجزء 13 خلال شهر رمضان القادم على الفضائيات العربية التي تم التعاقد معها مع شركة قبنض للإنتاج الفني.



وعن مضمون أحداث الجزء 13 قال: تبدأ أحداث الجزء 13 مباشرة برحيل الاستعمار الفرنسي عن الأراضي السورية، والانتقال مباشرة من حارة الصالحية إلى حارة الضبع بعد زوال الانتداب الفرنسي وإعلان استقلال سورية، والحدث المهم ان الأبطال السابقين سيعود جزء منهم للمشاركة بالجزأين 13 و14 من أبرزهم شخصية أبو بدر التي جسدها الفنان محمد خير الجراح والذي تعهد بإقناع أبو الفنانة شكران مرتجى لتجسيد شخصية «فوزية».



وعودة شخصية «سمعو» التي يؤديها الفنان فادي الشامي وشخصية «الحكم» التي يؤديها الفنان هيثم جبر وشخصية «الحكيم حمزة» التي يؤديها براء الزعيم، هذه الشخصيات ستكون بحارة الضبع لزعيمها العقيد أبو النار. ونظرا لطبيعة مجريات القصة والأحداث فإن أهالي حارة الضبع ينتقلون الى حارة الحكم. وبذلك يكون المسلسل تخلى عن 90% من شخصيات حارة الصالحية. من ابرز الشخصيات التي خرجت سلمى المصري ونجاح سفكوني.



وردا على سؤال يتعلق بشخصية أبو عصام «النجم عباس النوري» محور سلسلة باب الحارة الشهير بكافة أجزائه فتارة يختفي وتارة يفارق الحياة، لنشاهده عائدا من سجن أرواد مع قصص جديدة مثيرة وهامة تبنى عليها أحداث السلسلة كاملة، قال قاووق:



فعلا كان نجم العمل الفنان عباس النوري على مدى سنوات طويلة «لكن للآن لم يقرر بعد؟ هل هو مفقود مع عائلته أم انه توفي، وهذا لا يقتصر على الفنان النوري، فشخصية فريال الشهيرة «وفاء موصلي» خرجت من العمل لأنها توفيت بالقصف الفرنسي على الحارة.



وتابع: جزء 13 باختصار يعتمد على الحراك السياسي بفترة عام 1946 لاستقلال سورية من الاستعمار العثماني والفرنسي وبداية تكوين الدولة السورية برئاسة شكري القوتلي لأول مرة، ولم يقتصر الأمر على الجانب السياسي، فقد كان هناك جانب مجتمعي مهم تناولنا فيه قصصا شيقة ومثيرة ولم تكن مطروحة سابقا، ومن أبرز تلك القصص، قصص العائلات العربية اللبنانية المصرية والعراقية والأردنية التي جاءت لدمشق، فالعائلة المصرية تمثلت من خلال عائلة كرماني وزوجته وابنته جاؤوا للبحث عن ابنهم الهارب من الاستعمار الانجليزي لينضم الى الثوار السوريين ويقاتل الفرنسيين ويستشهد، أما عائلة خلدون العراقية فقصدوا دمشق هربا من الثأر والتارات من أبناء عمومتهم كونهم مجتمعا عشائريا، والقصة طويلة وشائكة ضمن العمل، أما العائلة الأردنية فتجسدت من خلال أسرة سامح القادمة من عمان للإقامة بدمشق والبحث عن أبو عصام «عباس النوري».



الكاتب قاووق امتنع عن حكاية مضمون القصة تاركا إياها للمشاهدة والاطلاع من خلال الأحداث أثناء العرض، وبنهاية الجزء 13 تعود الأسر العراقية والأردنية والمصرية لبلدانهم على أن يكون الجزء 14 مسرحا لدخول عائلات عربية جديدة من أبرزها الأسرة الكويتية واليمنية. ووعد قاووق «الأنباء» بالكشف عن فحوى ومضمون الجزء 14 في لقاء قادم.



وختم الكاتب قاووق بأن العمل مازال مطلوبا عربيا وسأستمر بكتابة أجزاء جديدة على الرغم من قلة الإقبال على مشاهدته محليا، وكان منتج العمل محمد قبنض صاحب شركة «قبنض» للإنتاج الفني قد أعلن في تصريحات إعلامية عن نيته الاستمرار بإنتاج أجزاء جديدة من مسلسل باب الحارة حتى يستطيع أبطاله التحدث بالهاتف النقال على حد قوله، وتصدى للإخراج محمد زهير رجب.



وعن أعماله الجديدة، قال قاووق لـ«الأنباء»: حاليا يصور مسلسل «حواري الخير» من إنتاج شركة «أفاميا»، وهو مسلسل جديد الطرح بأفكار جميلة يتم تقديمها للمشاهد من خلال حكاية سريعة تحاكي آلام ومشاكل الناس عبر قصص شعبية شامية بيئية، وكذلك مسلسل «الكرزون» الذي يتم تصويره حاليا أيضا، بالإضافة إلى عملين يتم التحضير لهما.