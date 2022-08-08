استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، وبحضور وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد، في قصر بيان أمس، وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة د.عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمناسبة زيارتهما للبلاد.



حضر المقابلة، رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز دخيل الدخيل، والمستشار في ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.باسل الصباح.



من جهة أخرى، بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف ببرقية تهنئة إلى الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.