استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في قصر بيان صباح أمس سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف. كما استقبل سموه في قصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد.



هذا، واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في قصر بيان صباح أمس، وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب محمد الرشيد، ووزير الخارجية بمملكة البحرين الشقيقة د.عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين الشقيقة الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، حيث سلما سموه رسالة شفوية من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة تتعلق بالعلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب، وسفير مملكة البحرين لدى الكويت صلاح علي المالكي.



تهنئة رئيس كوت ديفوار



من جهة أخرى، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له وافر الصحة والعافية.