اجتمع نائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الكويت تشانغ جيان.



وقد تناول اللقاء أوجه علاقات الصداقة بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.



وقد أكد نائب الوزير موقف الكويت المبدئي والثابت الداعم لمبدأ الصين الواحدة والتزامها بذلك الموقف وبكافة قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما يعزز الاستقرار والسلم الدوليين.



من جانب آخر، أعربت وزارة الخارجية ‏عن إدانة واستنكار الكويت لاقتحام المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال الاسرائيلية في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومحاولة للمساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها.



وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات المتواصلة مدعاة لزيادة العنف والتوتر وتهديد للاستقرار.



وشددت الوزارة على مطالبة الكويت للمجتمع الــدولــي لــلاضــطـلاع بمسؤولياته للجم تلك الاعتداءات ووضع حد لها وتوفير الحماية للشعب الـفـلـسـطـيـني الشقيق ومقدساته.