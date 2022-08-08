هادي العنزي



أعلنت اللجنة الأولمبية الكويتية أمس أسماء لاعبي منتخباتنا الوطنية المشاركين في دورة التضامن الإسلامي، التي تقام في مدينة قونية بتركيا خلال الفترة 9 إلى 18 الجاري، بمشاركة 58 لاعبا، موزعين على 10 ألعاب مختلفة، وهي ألعاب القوى، وكرة الطاولة، والجودو، والسباحة، والدراجات الهوائية، والرماية، و«كيك بوكسينغ»، والقوس والسهم، والكراتيه، والتايكوندو.



وتشهد دورة التضامن الإسلامي مشاركة 50 دولة إسلامية من مختلف القارات، بإجمالي 21 رياضة فردية وجماعية، وتعد مشاركة الكويت الثالثة في تاريخ مشاركاتها الرياضية في الدورة الإسلامية الرياضية.



وسيشارك منتخبنا الوطني في ألعاب القوى بـ 12 عداء، وهم ماجد الزيد، ويعقوب اليوحة، وعبدالرحمن العازمي، وعلي الصباغة، وعلي الزنكوي، وإبراهيم الفضلي، ومشاري سرور، وأمل الرومي، وعيسى الزنكوي، وإبراهيم الظفيري، وخالد المسعد، ومضاوي الشمري.



فيما يشارك منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية بـ 4 دراجين، هم سيد جعفر العلي، وعبدالهادي العجمي، وعبدالرحمن المنصور، وخالد الخليفة. فيما يمثل الأزرق في منافسات القوس والسهم بدر الصلاحي، وعبدالله مال الله، وفيصل الرشيدي، وعبدالله طه، وعبدالله الحربي.



ويشارك في منافسات الرماية: فاطمة الزعابي، وهاجر عبدالمالك، وعبدالله الرشيدي، وناصر المقلد، وأفراح محمد، وشهد الحوال، ومنصور الرشيدي، وعبدالرحمن الفيحان، وإيمان الشماع، وسارة الحوال، وعبدالعزيز السعد، وطلال الرشيدي. وفي منافسات الكراتيه، يشارك الأزرق بـ 9 لاعبين، هم: سيد محمد الموسوي، وعبدالله شعبان، وموسى داود، ومحمد حسين، وعمر القناعي، ومحمد المجادي، وسيد سلمان الموسوي، وياسمين المطوع، وسلطان المطيري، وفي مسابقة «الكيك بوكسينغ» يشارك كل من: عبدالعزيز مراد، وسعيد الحطاب، وجزاع الحسيني، وسهام الخريف. بينما يمثل يشارك في التايكوندو يوسف القلاف فقط، وفي الجودو مشعل العلي.



وفي منافسات السباحة يمثل منتخب الكويت كل من: وليد عبدالرزاق، وعلي الزامل، وعبدالعزيز الضويحي، وسعود الشمروخ، ولارا دشتي، وراشد الطرموم، وفيصل التناك. ويمثل منتخبنا الوطني في كرة الطاولة، كل من: فاطمة عبدالحسين، ومنوة الشمري، وباسل الأنصاري.