الدوحة - فريد عبدالباقي



أعلن النادي العربي القطري تعاقده مع المهاجم السوري لنادي أهلي جدة عمر السومة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم مركز رأس الحربة لمدة عام على سبيل الإعارة، وخضع اللاعب الذي وصل إلى الدوحة قادما من تركيا مساء أول من أمس لإجراء الكشف الطبي صباح أمس تمهيدا لإتمام إجراءات التعاقد مع النادي القطري، وذلك بعد هبوط فريقه السابق أهلي جدة إلى دوري الدرجة الأولى.



ويسعى الجهاز الفني بقيادة يونس علي، لتجهيز لاعبه الجديد السومة والدفع به في لقاء الديربي أمام الريان الخميس المقبل على ستاد لوسيل المونديالي، في ختام مباريات الجولة الثانية من الدوري القطري. وكان العربي استهل مشواره بالفوز على قطر 2-0 في الجولة الأولى من المسابقة.



إلى ذلك، عزز نادي السد مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع حارس النادي الأهلي ايفانيلدو رودريغيز حتى ديسمبر المقبل على سبيل الإعارة، وذلك لسد العجز العددي في صفوف السد، خلال مباريات الدوري، لاسيما أن السد يفتقد جهود الثنائي سعد الدوسري ومشعل برشم لتواجدهما في صفوف منتخب قطر الأول، الذي يخوض معسكرا تدريبيا في النمسا ضمن تحضيرات كأس العالم 2022. ورفض المدرب الإسباني لنادي الوكرة ماركيز لوبيز المجازفة بالمهاجم الجزائري محمد بن يطو في مباريات الدوري، الذي يعاني من إصابة حالت دون مشاركته في اللقاء الافتتاحي أمام الدحيل والذي نجح خلالها في الفوز 4-2، ويستعد الفريق لخوض المواجهة الثانية أمام الغرافة.