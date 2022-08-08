اتهمت أوكرانيا روسيا أمس بقصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، مجددا. ودعت إلى فرض عقوبات دولية جديدة على موسكو لتسببها في «إرهاب نووي».



وقالت شركة إنرجواتوم الحكومية الأوكرانية للطاقة النووية إن القوات الروسية ألحقت أضرارا بثلاثة أجهزة استشعار إشعاعي حين قصفت المنشأة من جديد مساء أمس الأول، ما أسفر عن إصابة أحد العاملين بشظايا.



وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر «الإرهاب النووي الروسي يتطلب ردا أقوى من المجتمع الدولي وفرض عقوبات على القطاع والوقود النوويين الروسيين».



وتعرضت المحطة الواقعة في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا لقصف يوم الجمعة أيضا. وتتهم موسكو القوات الأوكرانية بشن هذه الضربات.



وقالت شركة إنرجواتوم إن أحدث هجمات صاروخية روسية قصفت موقع منشأة التخزين الجاف بالمحطة، حيث يتم تخزين 174 حاوية بها وقود نووي مستنفد، في الهواء الطلق.



وتابعت «وبالتالي فإنه لا يمكن الرصد والرد في الوقت المناسب في حالة تدهور الوضع الإشعاعي أو حدوث تسرب إشعاعي من حاويات الوقود النووي المستنفد».



وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد حذر يوم الجمعة من خطر وقوع كارثة نووية، بعد ان أصابت القذائف خط كهرباء عالي الجهد في المنشأة النووية، ما دفع القائمين على العمل إلى فصل أحد المفاعلات على الرغم من عدم اكتشاف أي تسرب إشعاعي.



إلى ذلك، اتهمت هيئة الأركان العامة الأوكرانية روسيا بمواصلة نقل تكنولوجيا الأسلحة الحربية إلى بيلاروس المجاورة.



وذكرت الهيئة أن قوات إضافية ومعدات للدفاع الجوي يجري حشدها الآن في المنطقة الحدودية مع منطقة فولينيا الأوكرانية.



في غضون ذلك، قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أمس، إن أول سفينة شحن منذ الغزو الروسي وصلت إلى ميناء تشورنومورسك الأوكراني المطل على البحر الأسود بهدف نقل الحبوب إلى الأسواق العالمية، بعد اتفاق اسطنبول الذي رعته الامم المتحدة بواسطة تركية سمحت بموجبه روسيا بالافراج عن المحاصيل الاوكرانية عبر الموانئ التي تحاصرها.



وفي وقت سابق امس ايضا، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن قافلة ثانية من السفن المحملة بمنتجات زراعية أوكرانية أبحرت من موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود أمس في إطار اتفاق فك الحصار عن الصادرات الأوكرانية.



وكتب في تغريدة أن أربع سفن تحمل بضائع سائبة، هي مصطفى نجاتي وستار هيلينا وجلوري وريفا ويند، محملة بنحو 170 ألف طن من الحبوب، وذلك بعد ان غادرت أول أربع سفن أوكرانيا الأسبوع الماضي.