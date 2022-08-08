أوصى رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك»، رونان بار في اجتماع يعقده المجلس السياسي والأمني المصغر «الكابنيت» ​​مساء امس الأول بضرورة إنهاء العملية العسكرية في غزة خشية وقوع أخطاء من شأنها أن تورط إسرائيل في عملية عسكرية أوسع لا تريدها.



ونقل موقع «واللا» العبري المقرب من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، عن وزيرين شاركا في الاجتماع، أن رئيس «الشاباك»، قال إن العملية الحالية على قطاع غزة: «حققت أهدافا أكثر مما حددناه وسيكون لها تأثير في ساحات أخرى أيضا، بما في ذلك هدف استراتيجي وهو الفصل بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي».



وصرح مسؤولون إسرائيليون كبار لموقع «واللا» بأن «الجميع بشكل عام يعتقد أنه يجب وقف العملية، إلا أن الظروف لم تنضج بعد».



وقال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، خلال الاجتماع المذكور، إن الهدف هو دفع «حماس» إلى ممارسة ضغوط على «الجهاد الإسلام» من أجل وقف إطلاق النار، لافتا إلى ان ذلك سيستغرق وقتا.