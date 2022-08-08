أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن غلق جميع منشآتها بقطاع غزة جزئيا باستثناء المؤسسات الصحية والبيئية.



وقالت الوكالة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء امس الأول انه «حتى إشعار آخر» تم إغلاق جميع منشآت الأونروا أمام الجمهور باستثناء المراكز الصحية البالغ عددها 22 مركزا، حيث ستفتح المراكز أبوابها في ساعات العمل المعتادة، ابتداء من الساعة 8:30 صباحا ولكنها ستقتصر فقط على تقديم الخدمات الأساسية بما في ذلك: صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة، وحالات الحمل عالية الخطورة (وستتم متابعة الحالات غير الخطرة عن طريق الهاتف) وجميع حالات ما بعد الولادة، والتطعيمات للأطفال وحالات ألم الأسنان الحادة وخدمات المختبرات الطارئة».



وأكدت الوكالة استمرار أعمال صحة البيئة وتشغيل آبار المياه دون انقطاع طالما يسمح الوضع بذلك، مشيرة إلى أنه للحصول على خدمات الدعم الاجتماعي يتم الاتصال من خلال خطوط المساعدة، مشيرة الى أنها ستتوافر خدمات الدعم الاجتماعي للأسرة وحالات العنف والإساءة والإهمال.