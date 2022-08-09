عبدالكريم العبدالله



أعلن الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د.فواز الرفاعي عن زيارته للجامعات «الأسترالية» و«النيوزيلندية» برفقة رئيس المكتب الثقافي الكويتي في سيدني د.وليد الرفاعي، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك في مجال تدريب الأطباء في برامج «الإقامة» و«التخصص الدقيق»، إضافة الى برامج الماجستير والدكتوراه في مجال «الصحة العامة» و«الصحة الرقمية»، فضلا عن «صحة المجتمع» و«المحاكاة في التعليم الطبي» وغيرها من التخصصات الأخرى المهمة التي تحتاجها وزارة الصحة في الكويت.



وذكر د.الرفاعي في تصريح لـ «الأنباء» انه تمت زيادة 5 جامعات في استراليا ونيوزيلندا وهي جامعات: (Monash university - National Australian university - University of Auckland - Western Sydney University - New South Wales University)



وبين انه تم خلال الزيارة عقد لقاءات مع طلبة طب الكويت الدارسين في جامعة غرب سيدني، وتمت الإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلبة الكويتيين وبيان دور معهد الكويت للاختصاصات الطبية في مجال الدراسات العليا بالنسبة للأطباء.