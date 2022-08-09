تحت رعاية وحضور القائم بأعمال عميد كلية التربية والقائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والأبحاث والدراسات العليا.د. فايز الظفيري، وبحضور القائم بأعمال رئيس قسم المناهج وطرق التدريس.د. سعاد الفريح، أقامت كلية التربية بجامعة الكويت معرضا بعنوان «التصميم الشامل.. بين الأمل والواقع»، تحت إشراف د.بدور العازمي، وذلك في البهو الرئيسي لكلية التربية المبنى الجنوبي.



وشدد.د. فايز الظفيري على أهمية دور جامعة الكويت وكلية التربية خاصة من خلال إقامة معرض لفئة ذوي الإعاقة - فئة الإعاقة البصرية تحديدا.

وأشاد بجهود الطلبة المبذولة في تحويل المعرفة النظرية إلى واقع ومشاريع تربوية ملموسة تهم المجتمع، وتحقق متطلبات التنمية البشرية والأممية في الاهتمام بذوي الإعاقة والتي تعد من أولويات جامعة الكويت، والتعاون مع المؤسسات وشركات الأغذية الخاصة، وتحويل قوائم الطعام وتوفيرها بلغة «برايل» وذلك لتلبية احتياجات تلك الفئة.



ومن جانبها، ذكرت مشرفة المعرض د. بدور العازمي أن هذا المعرض المقام في كلية التربية هدف إلى تسليط الضوء على الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت وخاصة الإعاقة البصرية وفي جامعة الكويت بوجه خاص، ومدى توافق تلك الخدمات مع احتياجاتهم.

وأضافت أن المعرض شمل عدة مبادرات تطوعية من طالبات كلية التربية في تنفيذ وترجمة قوائم الطعام والمقاهي وأذكار الصباح والمساء، وكذلك تعليمات مكتبة كلية التربية وخدمة الطالب ونماذج لتوصيف المقررات بلغة برايل، وهي بذلك تعد مبادرة وفكرة سباقة على مستوى الكويت، والتي تهدف إلى دمج الأشخاص المكفوفين في الحرم الجامعي، حيث يهدف التصميم الشامل إلى تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات والبيئات بسهولة وبشكل مستقل خال من العوائق.



وتم التوصل إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها المساهمة في دمج ذوي الإعاقة في المجتمع.