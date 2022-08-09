استقبل مدير جامعة الكويت أ.د.يوسف الرومي سفير قطر لدى الكويت علي بن عبدالله آل محمود.



وهدفت الزيارة إلى توطيد العلاقات الممتدة بين البلدين، وبحث سبل التعاون من خلال التبادل الأكاديمي والطلابي بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي بهدف تبادل الثقافات.



وأكد الرومي حرص جامعة الكويت على مد جسور التعاون مع جميع الدول، وذلك بهدف تنشيط وتعميق العلاقات بين الجامعة وباقي الدول بهدف نشر الثقافات.



بدوره، أعرب السفير القطري عن سعادته لزيارة جامعة الكويت، والتي تعد من الجامعات الرائدة في الخليج، مؤكدا أن التعاون بين البلدين ممتد منذ فترة طويلة، وأن للكويت دورا كبيرا خاصة في المجالين الثقافي والإعلامي.