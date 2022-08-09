قدم برشلونة الإسباني استعراضا هجوميا باكتساحه ضيفه بوماس المكسيكي 6-0، ليحرز كأس جوان غامبر في مباراة ودية سنوية يقيمها تكريما لمؤسس النادي.



وقبل أقل من أسبوع على بداية الدوري الإسباني، قدم الوافدون الجدد الى برشلونة أداء لافتا وعلى رأسهم الهداف الپولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي افتتح التسجيل منذ الدقيقة الثالثة بتسديدة من زاوية ضيقة.



ولم ينتظر برشلونة سوى ثوان معدودة لإضافة الثاني عبر الشاب بيدري (4) قبل أن يسجل الثالث بعد 5 دقائق بواسطة الفرنسي عثمان ديمبيليه بعد تمريرة من الوافد الجديد الآخر البرازيلي رافينيا.



ولعب بعدها ليفاندوفسكي دور المرر في الهدف الرابع الذي سجله بدري أيضا (19)، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى بداية الشوط الثاني حين حان دور المهاجم الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ لتسجيل الخامس (49)، قبل أن يضيف الهولندي فرنكي دي يونغ السادس قبيل نهاية اللقاء (83).



وشهدت المباراة مشاركة الفرنسي جول كونديه للمرة الأولى بألوان النادي الكاتالوني بعد دخوله في الدقيقة 61، فيما غاب الوافد الجديد الآخر الدنماركي أندرياس كريستنسن بسبب أوجاع في العنق.



وقام لاعبو برشلونة بالاحتفال بلاعب بوماس، البرازيلي داني ألفيش، بطريقة خاصة، داخل ملعب كامب نو بعد انتهاء أحداث اللقاء، بالإضافة إلى قيام سيرجيو بوسكيتس لاعب خط وسط «البلوغرانا» بدعوة ألفيش لرفع كأس جوان غامبر كنوع من التقدير بعد مسيرته الطويلة مع «البارسا» والتي كان آخرها تمثيله للفريق في النصف الثاني من الموسم الماضي.