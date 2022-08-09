أكد مدرب مان سيتي بيب غوارديولا أنه أحب سماع مهاجمه الجديد إيرلينغ هالاند، يندب حظه خلال مقابلة تلفزيونية مباشرة.



وسجل هالاند هدفي فريقه في الفوز على وست هام يونايتد (2-0) مساء أول من امس في ختام الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، وأوضح في مقابلة تلفزيونية بعد اللقاء، أنه توجب عليه أن يسجل هدفا ثالثا.



وقال غوارديولا في وقت لاحق إن ذلك ذكره بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلا إن الأخير لم يشعر بالرضا عندما كان بإمكانه تسجيل المزيد لفريقه.



وقال غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة «ديلي ميل»: «أحب ذلك. كنت محظوظا كمدرب أن أكون مع ميسي وإذا سجل هدفين، فإنه يريد ثلاثة. إذا سجل ثلاثة، فإنه يريد أربعة. إذا حصل على أربعة، فإنه يريد خمسة. لا يرضى كبار الهدافين والمهاجمين أبدا. إنهم يتضورون جوعا دائما».



وعندما تم ارتكاب خطأ ضد هالاند ليحتسب الحكم ركلة جزاء لـ «السيتي»، استحوذ المهاجم النرويجي على الكرة على الفور ليسدد الكرة بنفسه، وعن ذلك قال غوارديولا: «أعتقد أنه إذا أخذ شخص ما هذه الكرة، لكان (هالاند) قد لكمه في الوجه، أنا متأكد من ذلك وهذه علامة جيدة».



من جهته، قال هالاند في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «كانت بداية جيدة، ليس هناك الكثير لأقوله غير ذلك.. وعلينا الاستمرار». وأضاف: «كما كان متوقعا، رأينا الإمكانات المحتملة ضد بايرن ميونيخ (في الفترة التحضيرية)، وانخفض الأداء قليلا أمام ليفربول (في درع المجتمع).. سيتحسن الأمر مع المباريات، وكان يجب أن نسجل أكثر أمام وست هام».



وحول ما إذا كان بإمكانه إحراز المزيد من الأهداف أمام وست هام، قال هالاند: «نعم.. كان يجب أن أكون هناك (لالتقاط عرضية إيلكاي غوندوغان).. يتعلق الأمر بالتواصل الذي نقوم به كل يوم في التدريب، والممارسة حتى نتحسن.. وهذا سيحدث».



وأردف: «كانت هناك بعض الاحتفالات الجيدة، لذا أنا سعيد.. جميل أن أبي رأى الهدفين، لأنها لحظة كبيرة بالنسبة لي، نظرا لكوني مبتدئا في هذه المسابقة.. الآن أيضا مر ما يقرب من 30 دقيقة، منذ أن سجلت الهدف الأخير، لذا يجب أن أواصل التقدم».



وسجل هالاند هدفي اللقاء في الدقيقتين 36 (من ركلة جزاء) و65.