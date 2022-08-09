ذكرت شبكة «90 مينت» الإنجليزية أن مدرب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم تشافي هيرنانديز غير متأكد مما إذا كان الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ سيبقى في «الكامب نو» أم أنه سيغادر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ونقلت الشبكة الإنجليزية عن هيرنانديز قوله: «لا أعرف ماذا سيحدث لفرينكي دي يونغ، وحتى 31 الجاري يمكن أن يحدث أي شيء، إنه يعرف ما أفكر فيه وماذا يريد النادي ويحتاجه، بالطبع أنا أعتمد عليه، إنه لاعب رائع».



وحاول رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا أن يكون أكثر إيجابية إلى حد ما بشأن مستقبل دي يونغ، مضيفا: «فرينكي هو لاعبنا ونريده أن يبقى في برشلونة، إنه يريد البقاء أيضا، برفقة زملائه، لدينا خط وسط قوي للغاية، لدينا عروض لشرائه، لكننا نريده أن يبقى».



ويتطلع برشلونة إلى بيع اللاعب لجمع الأموال وتوفير مساحة في فاتورة الأجور التي ستسمح لهم بتسجيل التعاقدات الجديدة التي جاءت في هذا الصيف، لكن دي يونغ نفسه أعرب عن سعادته في البقاء مع الفريق ولا يرغب في الرحيل.



وتمت متابعة دي يونغ خلال الأشهر القليلة الماضية من قبل مان يونايتد، مع تقدم نادي تشلسي أيضا في المحادثات مع نجم أياكس السابق مؤخرا.



ووافق «اليونايتد» على صفقة بقيمة 85 مليون يورو مع برشلونة، لكنه واجه انتكاسة كبيرة تزيد على 20 مليون يورو لا تزال مستحقة لدي يونغ من قبل العمالقة الكتالونيين في الأجور المؤجلة.



وكان مان يونايتد قد فكر في المساهمة في سداد هذا المبلغ من أجل دفع الأمور، قبل أن يأتي تشلسي إلى الساحة ويقدم عروضا لضم اللاعب الهولندي.



وقد يعتبر «البلوز» الخيار المقنع الوحيد المتاح أمام دي يونغ هذا الصيف، إذا قرر الرحيل، لأن تشلسي يشارك في دوري أبطال أوروبا.