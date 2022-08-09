أحيا أنصار زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر احتفالات يوم عاشوراء في المنطقة الخضراء ببغداد، امس، فيما واصلوا اعتصامهم أمام البرلمان.



وسارت مواكب لمتظاهرين وهم يهتفون مطالبين بالإصلاح، فيما نصب منظمو المواكب الخيام ومواقع للاعتصامات. وقال الشيخ ماجد الفرطوسي لوكالة رويترز «هذه المواكب تجسد كون العراق سيبقى حرا وهي رسالة بأنه لا مكان للظالمين». وقال علي كاظم من محافظة البصرة «قررنا أن ننصب مواكبنا هذا العام في المنطقة الخضراء أي المنطقة الغبراء أي منطقة الفاسدين للقضاء على الفاسدين. والهدف هو تحقيق شروع الإصلاح».



وقال عمار علي من محافظة ذي قار «السنوات الماضية والسنين التي راحت جميعها الشعائر العاشورية تقام بشكل كلاسيكي في محافظة كربلاء مجرد عبرة لا أكثر ولا أقل لكنه التطبيق العملي في الإصلاح حقيقة هو هنا في المنطقة الخضراء، باعتبار أن العراق عانى ما عاناه من الفاسدينز وهذا يحتاج إلى إصلاح».