اختتمت القوى الدولية الكبرى وإيران أحدث جولات مفاوضاتهما النووية في فيينا أمس، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي تقديمه «نصا نهائيا غير قابل للتفاوض عليه»، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق «في غضون بضعة أسابيع». وقال مسؤول بوفد الاتحاد الأوروبي في العاصمة النمساوية للصحافيين ـ شرط عدم الكشف عن هويته ـ «عملنا على مدى أربعة أيام وبات النص مطروحا أمام كبار المندوبين.. انتهت المفاوضات وهذا هو النص النهائي.. ولن يعاد التفاوض عليه». من جهتها، أكدت طهران أن «النص النهائي» الذي طرحه الاتحاد الأوروبي لايزال قيد المراجعة من قبلها وأنها ستقدم «آراء إضافية» بشأنه.