أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) عن إرسال حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار دولار، تشمل خصوصا صواريخ إضافية لمنظومات المدفعية الأميركية عالية الدقة من طراز «هيمارس».



وقالت الوزارة في بيان إن حزمة المساعدات الجديدة تشمل أيضا المزيد من صواريخ أرض-جو للدفاع ضد الطائرات والصواريخ الروسية، والمزيد من صواريخ جافلين المضادة للدروع، إضافة إلى ذخيرة أخرى.



كذلك، ستتلقى كييف 75 ألف قذيفة عيار 155 ملم، مخصصة لأنظمة المدفعية الغربية التي تم تجهيز القوات الأوكرانية بها وحوالى خمسين مركبة طبية مدرعة.



وبهذه المساعدة الجديدة، تصبح قيمة المساعدات العسكرية الأميركية الإجمالية لأوكرانيا 9.8 مليارات دولار منذ وصول جو بايدن إلى السلطة، حسبما أشارت «الپنتاغون».



من جهته، أشاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان منفصل بالإجراءات الجديدة «التي اتخذت لإحداث فرق» في الميدان، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع أوكرانيا بهدف تعزيز موقفها «على طاولة المفاوضات».