تجاوزت مبيعات مهرجان التمور بمدينة بريدة السعودية 62 مليون ريال، أي ما يعادل نحو 17 مليون دولار، خلال سبعة أيام. وقالت لجنة الإحصاء في المهرجان، في بيان صحافي أصدرته أمس الإثنين، إن «مهرجان التمور بمدينة بريدة الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم بإشراف إمارة المنطقة حقق مبيعات تجاوزت 62 مليون ريال خلال سبعة أيام من انطلاقته واستقبل أكثر من 9 آلاف سيارة محملة بأكثر من ثلاثة آلاف طن من التمور بأنواعها التي تتعدى الثلاثين صنفا». ويعد مهرجان تمور بريدة الأكبر على مستوى العالم بوصفه تجمعا اقتصاديا زراعيا موسميا من حيث صفقات البيع التي تتم داخل ساحات السوق. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميا في صادرات التمور العام الماضي والتي بلغت قيمتها 1.215 مليار ريال.