أفرجت محكمة سريلانكية بكفالة الإثنين عن الزعيم النقابي اليساري جوزيف ستالين الذي أثار اعتقاله الأسبوع الماضي بتهمة الازدراء احتجاج أنصاره.



يعد ستالين أحد وجوه الاحتجاجات ضد الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا. وأطلق بعد أيام قليلة من اعتقاله الخميس لمشاركته في تظاهرة مناهضة للحكومة في مايو رغم منعه. جوزيف ستالين سمي كذلك تكريما للزعيم السوفييتي الراحل الذي أعجب والده به، وكان الوالد نفسه نقابيا وشيوعيا.



وأوقفت الشرطة مؤخرا أحد المتظاهرين احتسى شرابا أخذه من قصر الرئيس المخلوع قبل أن يأخذ أحد كؤوسه.



وقبض على آخر بعد أخذه علمين رسميين من القصر يستخدمهما منذ ذلك الحين كغطاء سرير ورداء.