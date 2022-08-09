أصيبت سائحة فرنسية بعدما دخل دب قطبي مخيما في أرخبيل سفالبارد النرويجي في القطب الشمالي، لكن حياتها ليست في خطر، كما أعلنت السلطات المحلية الاثنين. وكانت المرأة التي لم يكشف اسمها، ضمن رحلة استكشافية مؤلفة من 25 شخصا كانوا يقيمون في خيام وسط الطبيعة في غرب هذه المنطقة التي تبلغ مساحتها ضعف مساحة بلجيكا، على مسافة تزيد قليلا على ألف كيلومتر من القطب الشمالي. وصرح قائد الشرطة المحلية ستاين أولاف بردلي لوكالة فرانس برس «دخل الدب المخيم (في الصباح) وأصاب امرأة فرنسية في ذراعها». وأضاف «حالتها ليست خطرة».