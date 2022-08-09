بشرى شعبان



أكد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري أن الفلبين لا تسمح بالاستقدام المباشر للعمالة المنزلية عبر جواز السفر الخاص، وذلك لعدم وجود عقود واتفاقات بين الجانبين، مشيرا إلى ان التعديل الوحيد في قرار الاستقدام تحميل أسعار تذاكر السفر لصاحب العمل بدلا من المكتب.



وتساءل الشمري في تصريح لـ«الأنباء» عن الدراسة التي بموجبها حددت وزارة التجارة الأسعار، موضحا ان المكاتب ربما تواجه منع بعض الدول الأفريقية إرسال عمالتها نتيجة السعر.



وبالنسبـــة للهنــد وسريلانكا ونيبال، فبين أن السعر غير منصف، متخوفا من استمرار أزمة نقص العمالة المنزلية وتأثيرها على سوق العمل الكويتي وتوجه العمالة من الدولة المصدرة إلى الأسواق المجاورة.