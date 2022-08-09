مريم بندق - عبدالهادي العجمي

علمت «الأنباء» ان مكافأة الصفوف الأمامية للعاملين في وزارة الدفاع والحرس الوطني وقوة الإطفاء مازالت تحت الدراسة والنظر لإيجاد مخرج لتنفيذ طلبهم بإدراجهم تحت فئة عالي الخطورة ام الاستمرار في القرار السابق والصرف لهم على اساس متوسط الخطورة. وأبلغت مصادر حكومية مطلعة «الأنباء» أن هناك توجها جديا لاعتماد المكافأة لمنتسبي الجيش والحرس والإطفاء ضمن فئة «عالية الخطورة». وأكدت أن هذا التوجه يأتي تقديرا للجهود التي بذلها منتسبو هذه الجهات، خاصة أن فارق مبالغ المكافآت بالكامل ما بين متوسطة وعالية الخطورة لا يتجاوز الخمسة ملايين دينار.