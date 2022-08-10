الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة بالتقارير التي تعدها الجهات الرقابية والاسترشاد بها وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وتوجيه الصرف والاستخدام الأمثل للموارد

تقوم إدارة المشتريات بتزويد إدارة الميزانية والرقابة بالعقود القائمة والجاري إبرامها والتمديدات الخاصة بها والتي سيتم تنفيذها على ميزانية السنة المالية 2024/2023

تعد لجنة المقايسات المخزنية المقايسة السنوية حسب تعليمات شوون التخزين العامة بوزارة المالية طبقاً لدليل التوصيف والترميز بالتنسيق مع إدارتي المستودعات والهندسة الطبية

تضع إدارة النقليات برنامجاً لصيانة السيارات والزوارق المملوكة للوزارة بحيث تظهر الصيانة المطلوبة والتواريخ المقررة لتنفيذها والحصول على عروض أسعار الصيانة



عبدالكريم العبدالله



تعمل وزارة الصحة حاليا على إعداد مشروع الميزانية للسنة المالية 2023/ 2024، وذلك وفقا لتصنيف الميزانية (الأساس النقدي)، حيث تعد الوزارة تقديرات 3 سنوات مستمرة على أن يتم إعداد تقديرات السنة الأولى (2023/ 2024) وفقا للدستور، ويكون إعداد السنتين الماليتين التاليتين (2024/2025 ـ 2025/2026) بمنزلة خطة متوسطة الأجل،



وحددت وزارة الصحة شروطا، تنشرها «الأنباء»، لإعداد تقديرات الميزانية تتمثل في أن يعتمد كل وكيل قطاع مشروع ميزانية للسنة المالية 2023/2024، متضمنا جميع احتياجاته من المصروفات ومجمعا على مستوى الإدارات التابعة للقطاع ويرسل الى وكيل قطاع المالية، على أن يكون مرفقا به تفصيل الاحتياجات على مستوى الإدارات مع فصل المقترحات الحتمية والمقترحات الجديدة وفقا لما يلي:



أولا ـ المقترحات الحتمية وفيها:



ـ المقترحات الحتمية ـ للمصروفات الجارية تتمثل في (قوانين وقرارات صدرت وترتب اعباء مالية على الميزانية + التعاقدات الفعلية المبرمة بشأن الاستخدام والايجار والصيانة والتوريدات الدورية).



ـ المقترحات الحتمية للنفقات الرأسمالية تتمثل في (الاعتمادات المالية المعتمدة لأكثر من سنة مالية).



ثانيا ـ المقترحات الجديدة لجميع ابواب المصروفات تتمثل في الآتي:



ـ درجات واعتمادات لتحسين مراكز الموظفين.



ـ درجات واعتمادات لازمة لتشغيل مشاريع او خدمات جديدة.



ـ درجات واعتمادات مطلوبة للتوسع في خدمة قائمة امتدادا لنشاطها الاصلي (افقي) او تحسين مستوى خدمة قائمة (رأسي).



مدير المنطقة



وتضمنت أيضا أن يعتمد كل مدير منطقة صحية مشروع ميزانيته للسنة المالية 2023/2024 متضمنا جميع احتياجاته من المصروفات ومجمع على مستوى الادارات التابعة للمنطقة ويرسل الى وكيل قطاع المالية نسخة ورقية وأخرى الكترونية مع ترقيم الصفحات تلافيا لأي نواقص، وذلك بحد اقصى تاريخ 7/8/2022 على ان يكون مرفقا به تفصيل الاحتياجات على مستوى الادارات مستوفية كافة الجداول والنماذج وأسس التقدير، مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات الواردة بالتقارير التي تعدها الجهات الرقابية والاسترشاد بها في اعداد مشروع الميزانية وتنفيذ توجيهات مجلس الوزراء بترشيد الانفاق وتوجيه الصرف في موضعه المستحق والاستخدام الامثل للموارد المالية والبشرية المتاحة ومعالجة مواطن الهدر في الانفاق الحكومي دونما اخلال بقدرة الجهة على تنفيذ برامجها وتحقيق اهدافها واداء اعمالها بالكفاءة المطلوبة وتنمية الايرادات، فضلا عن توفير البيانات التي يطلبها المختصون بالقطاع المالي مع ايضاح اي مستجدات او توجهات تؤثر في مشروع الميزانية، لما لذلك من اهمية في متابعة اعداد مشروع الميزانية لوزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة المالية، واي تأخير او تقصير في توفير وتقديم البيانات يتحمل القطاع المختص المتسبب في التقصير كامل المسؤولية عن ذلك.



وستتم مناقشة مشروع الميزانية المقدم من وكلاء القطاعات ومديري المناطق الصحية مع وكيل القطاع المالي للوقوف على الاحتياجات الفعلية وسوف يتم تحديد موعد المناقشة وموافاتكم بها لاحقا.



ودعت الوزارة الادارات المختلفة بالوزارة إلى عدم ارسال احتياجاتها من المصروفات الى القطاع المالي مباشرة، وإنما تقوم كل ادارة برفع احتياجاتها الى الوكيل المختص او مدير المنطقة الصحية ومن ثم يقوم كل وكيل قطاع او مدير منطقة صحية بتجميع احتياجات الادارات التابعة له وارسالها بشكل مجمع الى القطاع المالي.



كما تنشر «الأنباء» دور كل قطاع من قطاعات الوزارة في اعداد تقديرات مشروع ميزانية الوزارة للسنة المالية 2023/2024، كالآتي:



أولا ـ قطاع الشؤون الادارية:



يقوم قطاع الشئون الادارية بإعداد الدراسة الفنية لتقديرات ميزانية الوزارة للباب الاول - تعويضات العاملين عن السنة المالية 2023/2024، على ان تتم مراعاة ايقاف التعيينات على الاعتماد التكميلي ابتداء من 1/4/2022 على ان يتم التعيين على ميزانية الوزارة على الدرجات الوظيفية المختصة مع التأكيد على ما جاء بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 4588 بتاريخ 11/4/2022 والمعمم من وزير الصحة.



وبالنسبة لمستحقي العلاوات والبدلات لموظفي الوزارة للموظفين الكويتيين تتم موافاة الوزارة بكشوف الاعداد في موعد اقصاه 8/8/2022، كما تتم موافاة الوزارة بحركة الوظائف (حتمي - جديد) موزعة على مجموعة الوظائف وعلى البرامج المختلفة، فضلا عن اعداد العقود «مشغول ـ شاغر» وشواغر الكادر الخاص وتفاصيل بند المكافآت ومنها اعداد المعينين المستعان بخدماتهم وفئاتهم الوظيفية ومتوسط الراتب، اضافة الى الالتزام بتعميم وزارة المالية والقواعد العامة المنظمة لإعداد مشروع ميزانية الباب الأول تعويضات العاملين واعداد تقديرات استرشادية للسنوات المالية 2024/2025 - 2025/2026 كخطة متوسطة الاجل على ان تتم موافاة الوكيل المساعد للشؤون المالية بتقديرات الباب الاول - تعويضات العاملين بعد الانتهاء من اعداد حركة الوظائف وذلك للتمكن من حساب التكلفة المالية التقديرية وارساله في الموعد المحدد لوزارة المالية.



ثانيا ـ قطاع الشئون المالية:



يقوم قطاع الشؤون المالية بإعداد الدراسة الفنية لتقديرات ميزانية الوزارة للسنة المالية 2023/2024 طبقا لتعاميم وزارة المالية والقواعد المنظمة لأبواب الميزانية وإعداد تقديرات استرشادية للسنوات المالية 2024/2025 - 2025/2026 كخطة متوسطة الاجل.



1 ـ تقوم ادارة المشتريات بتزويد ادارة الميزانية والرقابة بالعقود القائمة والجاري ابرامها والتمديدات الخاصة بها والتي سوف يتم تنفيذها على ميزانية السنة المالية 2023/2024.



2 ـ تقوم لجنة المقايسات المخزنية بإعداد المقايسة المخزنية السنوية لبنود المقايسة حسب تعليمات شئون التخزين العامة بوزارة المالية وطبقا لدليل التوصيف والرميز المخزني ويتم التنسيق مع ادارة المستودعات الطبية وإدارة الهندسة الطبية بخصوص المقايسة الخاصة بأنواع (ادوية وعقاقير ومواد كيماوية ـ وقطع غيار ومعدات طبية) وتزويد ادارة الميزانية والرقابة بالتقرير النهائي للمقايسة المخزنية للسنة المالية2023/2024.



3 ـ تقوم ادارة المحاسبة المالية بإعداد تقديرات كل من:



أ ـ الايرادات طبقا لتعميم الوزارة في هذا الشأن.



ب ـ مخاطبة المكاتب الصحية بالخارج باحتياجاتهم للسنة المالية 2023/2024.



4 ـ تقوم إدارة محاسبة العقود بحصر جميع العقود التي تخص قطاعات اخرى بالوزارة خلال السنة المالية 2023/2024 والمبرمة مع الوزارة والعقود الممتدة للسنوات المالية القادمة.



5 ـ تقوم الادارات المركزية بالقطاع المالي بتزويد ادارة الميزانية والرقابة بما يلي:



الاحتياجات من البنود التالية بالباب الثاني 22 ـ السلع والخدمات وهي (برامج اذاعة وتلفزيون، اصدار كتب ومجلات، دعاية واعلان، حفلات وهدايا، معارض محلية).

الاحتياجات من البنود التالية بالباب الثاني 32 ـ شراء الاصول غير المتداولة، شراء آلات ومعدات واصول اخرى، فيما يتعلق بالآتي: (اجهزة تلفزيون، فاكس، آلات تصوير، آلات تمزيق ورق، كاميرات تصوير، بروجتور، آلات حاسبة كهربائية، ثلاجات، مبردات مياه، دفايات، مراوح، طباخات، وحدات مكيفات شباك).



ج ـ سيتم اخطار قطاعات الوزارة بما يستجد من تعليمات وقواعد منظمة لمشروع الميزانية عن السنة المالية 2023/2024.



ثالثا ـ قطاع الشؤون الهندسة والمشاريع:



يقوم قطاع الهندسية والمشاريع بإعداد الدراسة الفنية لتقديرات ميزانية الوزارة من السنة المالية 2023/2024 طبقا لتعاميم وزارة المالية والقواعد المنظمة للنفقات الرأسمالية وإعداد تقديرات استرشادية للسنوات المالية 2024/2025 2025/2026 كخطة متوسطة الأجل.



1 ـ إعداد تقديرات ميزانية المشاريع الانشائية المعتمدة وكذلك متطلبات المشاريع الجديدة مرفقا بها استمارات المشاريع الجديدة المطلوبة.



2 ـ إعداد تقديرات ميزانية المشاريع الإنشائية التي تدخل ضمن برنامج عمل الحكومة (خطة التنمية السنوية) من السمة المالية 2023/2024.



3 ـ إعداد تقديرات ميزانية صيانة الجذرية وفقا للعقود المبرمة والاحتياجات الفعلية والممارسات المطلوبة.



4 ـ تقوم إدارة النقليات بوضع برنامج لصيانة السيارات والزوارق المملوكة للوزارة بحيث تظهر الصيانة المطلوبة والتواريخ المقررة لتنفيذها والحصول على عروض اسعار الصيانة المطلوبة مع الاخذ في الاعتبار فترات ضمان الصيانة وارسال كشوف عن السيارات والزوارق المملوكة، موضحا بها الماركة وسنة الصنع والجهة المستفيدة، بالاضافة الى احتياجات مراكز الوزارة من شراء واستئجار كافة انواع وسائل النقل (برية بحرية جوية) ومعدات الورش والصيانة للسنة المالية 2023/2024 والسنوات المالية 2024/2025 2025/2026 كخطة متوسطة الاجل.



5 ـ اعداد تقديرات ميزانية شراء الآلات والمعدات والاصول الاخرى فيما يتعلق بآلات ومعدات (اتصال، كهربائية، تبريد وتكييف، محركات وتوربينات، مضخات ومكابس، ميكانيكية، معدات خاصة، تنظيم مرور والسير، معدات المعايرة).



6 ـ تزويد ادارة الميزانية والرقابة بالتقرير النهائي للجنة المركبات للسنة المالية 2023/2023 لتزويد وزارة المالية في المواعيد المحددة.



رابعا ـ قطاع شؤون التخطيط والجودة:

تقوم ادارة التخطيط والمتابعة بالتنسيق مع الجهات المسؤولة بالوزارة عن تنفيذ برامج عمل الحكومة (لخطة التنمية السنوية للمشاريع الإنشائية والبرامج التطويرية) او ما يخصهم من بنود أخرى والتي تدخل ضمن برنامج عمل الحكومة للسنة المالية 2023/2024.



خامسا ـ قطاع الخدمات العامة:

يقوم قطاع الخدمات العامة بإعداد الدراسة الفنية لتقديرات ميزانية الوزارة عن السنة المالية 2023/2024 وتقدير احتياجات الوزارة عن عقود الخدمات (ايجار مباني، خدمات النظافة، خدمات الحماية والامن، خدمات اخرى متنوعة، عقود صيانة الخاصة بالمحارق، اثاث اسكان الموظفين) واعداد تقديرات استرشادية للسنوات المالية 2024/2025 2025/2026 كخطة متوسطة الاجل.



سادسا ـ مكتب وكيل الوزارة:



يتم تقدير ميزانية الوزارة عن السنة المالية 2023/2024 للجهات التابعة لمكتب وكيل الوزارة طبقا لتعاميم وزارة المالية واعداد تقديرات استرشادية للسنوات المالية 2024/2025 2025/2026 كخطة متوسطة الاجل، وفقا لما يلي:



1 ـ تقوم ادارة مكتب الوكيل بإعداد تقديرات ميزانية بند الابحاث والدراسات والاستشارات، موضحا به الاستشاريين الزوار (الاطباء اللوكم) وتحديد تكلفة اقامتهم وانتقالاتهم وقيمة الاتفاقيات الطبية المبرمة والمزمع ابرامها والمهمات الرسمية في الخارج خلال السنة المالية2023/2024.



2 ـ تقوم ادارة العلاقات العامة بتحديد احتياجات الفعاليات التي ترغب الوزارة في عقدها وتقدير اعداد الضيوف المتوقع استضافتهم واعداد الحفلات الرسمية المتوقع اقامتها والهدايا والدروع وكافة التكاليف المرتبطة بها وإعداد الدراسة عن بند حفلات وضيافة للسنة المالية 2023/2024 والسنوات التالية كخطة استرشادية وارساله في الموعد المحدد الى الوزارة المالية (ادارة الضيافة العامة والمؤتمرات).



3 ـ تقوم لجنة المؤتمرات بالوزارة بتقديم بيان تفصيلي بالمؤتمرات وورش العمل التي ستعقد خلال السنة المالية 2023/2024 وما يتعلق بإعداد المؤتمرات وورش العمل، وتزويد ادارة الميزانية والرقابة بالبيانات التفصيلية لمخاطبة وزارة المالية في المواعيد المحددة من قبل ادارة الضيافة العامة والمؤتمرات.



4 ـ ادارة نظم المعلومات تقوم بتقدير احتياجات كافة قطاعات الوزارة من نظم تقنية المعلومات الخاصة باحتياجات الوزارة التشغيلية وخطة التنمية السنوية وموافاة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في المواعيد المحددة.



5 ـ تقوم ادارة العلاقات الصحية الدولية بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاعتماد خطة التدريب الخارجي للسنة المالية 2023/2024، على أن يتم موافاتنا بموافقة الديوان على اعتماد خطة التدريب والميزانية المقترحة.



سابعا: معهد الكويت للاختصاصات الطبية:



يقوم معهد الكويت للاختصاصات الطبية بإعداد تقديرات الميزانية للسنة المالية 2023 /2024 من احتياجات مراكز الوزارة من الكتب والنشرات الدورية الطبية الحديثة والدورات التدريبية الفنية للاطباء في مجالات الطب المختلفة والاتفاقيات الدولية الخاصة بالمعهد واعداد تقديرات استرشادية للسنوات المالية 2024-2025 و2025-2026 كخطة متوسطة الاجل.



ثامنا: قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية:



يقوم قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية بإعداد الدراسة الفنية لتقديرات ميزانية الوزارة عن السنة المالية 2023/ 2024 طبقا لتعاميم وزارة المالية واعداد تقديرات استرشادية للسنوات المالية 2023 /2024 2024/ 2025 كخطة متوسطة الاجل، وفقا لكل إدارة:



1 ـ تتولى ادارة المستودعات الطبية القيام بإعداد المقايسة المخزنية للادوية وارسالها الى لجنة المقايسات المخزنية بقطاع الشؤون المالية في الموعد المحدد لاعدادها وارسالها لادارة شؤون التخزين بوزارة المالية.



2 ـ تتولى ادارة الهندسة الطبية إعداد المقايسات المخزنية لقطع غيار تجهيزات طبية وارسالها الى لجنة المقايسات المخزنية بقطاع الشؤون المالية في الموعد المحدد ثم ارسالها لادارة شؤون التخزين بوزارة المالية، وتقدير احتياجات الوزارة من شراء معدات طبية ومختبرات ومعامل بالتنسيق مع مجالس الاقسام وارسالها الى ادارة الميزانية والرقابة، وتقدير ميزانية بند صيانة معدات طبية ومختبرات ومعامل وارسالها الى ادارة الميزانية والرقابة.



تاسعا: قطاع خدمة المواطن والتطوير الاداري:



ـ تقوم ادارة التدريب والتطوير بتقدير احتياجات الوزارة من الدورات التدريبية التي سوف تعقد خلال السنة المالية 2023 /2024 طبقا لما يلي:



ـ اعتماد ديوان الخدمة المدنية للدورات التخصصية الادارية.



ـ تقديم برنامج متكامل خلال فترة معينة مع تقدير كامل التكاليف ومستلزماتها الدورات المطلوبة.



ـ تقدير عدد ونوعية الموظفين المستفيدين منها وعدد المحاضرات المتوقعة خلال السنة.



ـ تقدير عدد الذين سيقومون بتنفيذ الدورات مع بيان تحليل تكاليف استقدام خبراء من الخارج.



ـ تاريخ بدء وانتهاء الدورة مع تحليل كامل لتكاليفها ومستلزماتها.



عاشرا- قطاع الخدمات الطبية الأهلية:



يقوم قطاع الخدمات الطبية الاهلية بتقدير احتياجات الادارات التابعة له وتزويد الجهات الفنية بالوزارة باحتياجاتهم وفق جداول بنود وانواع الميزانية.



الحادي عشر ـ قطاع الخدمات الطبية المساندة:



يقوم قطاع الخدمات الطبية المساندة بتقدير احتياجات الادارات التابع له (ادارة الطوارئ الطبية - ادارة المختبرات العامة - ادارة خدمات نقل الدم) وتزويد الجهات الفنية بالوزارة باحتياجاتهم وفق جداول بنود وانواع الميزانية.



الثاني عشر ـ قطاع الصحة العامة:



يقوم قطاع الصحة العامة بتقدير احتياجات الادارات التابعة له وتزويد الجهات الفنية بالوزارات باحتياجاتهم وفقا لجداول بنود وانواع الميزانية.



الثالث عشر ـ المناطق الصحية:



تقوم ادارة المناطق الصحية بتقدير احتياجات المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها، وتقوم كل منطقة صحية بإرسال احتياجاتها مجمعة لكافة القطاعات التابعة لها بعد اعتمادها من مدير المنطقة الصحية وارسالها الى الوكيل المساعد للشؤون المالية في موعد اقصاه 7/8/2022 وفق الجدول المرفق لبنود وانواع الميزانية.

إعداد تقديرات القطاعات مؤيدة بالمستندات

طالبت وزارة الصحة ضمن اعداد مشروع ميزانيتها الجديدة وكلاء الوزارة المساعدين وجميع الجهات التابعة لهم بسرعة إعداد تقديرات قطاعاتهم المؤيدة بالمستندات والدراسات الفنية والمالية والمبررات طبقا لتعاميم وزارة المالية السابقة وارسالها الى الجهات المختصة، وذلك لاعداد التقديرات المطلوبة بصورة تعكس الاحتياجات الفعلية اللازمة لتحقيق اهداف الوزارة من اعداد مشروع الميزانية لرفع مستوى وكفاء الخدمات الصحية بالبلاد.

كما أكدت الوزارة أهمية الالتزام بتعليمات الجهات الرقابية وأن تكون جميع البنود من الاحتياجات والمصروفات مقدرة بشكل سليم، وأن تكون مجمعة أيضا ومعتمدة ووفقا لجداول بنود وأنواع الميزانية، مع الالتزام بالمواعيد المحددة.