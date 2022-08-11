في إطار الجهود المتواصلة لتطبيق القوانين واللوائح البلدية والحفاظ على المظاهر الجمالية في مختلف المدن والمناطق، ومواصلة للحملة التي اطلقتها البلدية في جميع المحافظات لرصد ومخالفة السردايب المستغلة تجاريا في المناطق الاستثمارية والتجارية غير المرخص لها فيها، واصلت الفرق الرقابية حملة الكشف على السراديب عبر تكثيف جولاتها الميدانية حيث قام الفريق الرقابي في بلدية حولي بتحرير مخالفة وإغلاق سرداب، بالاضافة الى توجيه انذار استغلال العقار لغير الغرض المرخص له في منطقة السالمية.

وفي سياق متصل، وضمن الحملة على السراديب المخالفة، قام الفريق الرقابي في بلدية محافظة العاصمة بتنفيذ حملة أسفرت عن توجيه 3 انذارات لسراديب لاستغلال العقارات لغير الأغراض المرخصة له بها في منطقة بنيد القار.

كما قام الفريق الرقابي في محافظة مبارك الكبير بتحرير مخالفة، بالاضافة الى إغلاق سرداب وعمل بلوك لصاحب القسيمة في منطقة صباح السالم.