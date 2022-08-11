في إطار الاهتمام الذي توليه الإدارة العليا في البلدية برفع مستوى النظافة في جميع المحافظات والحملة التي أطلقتها إدارة العلاقات العامة تحت شعار «شارك بنظافتها»، وفي إطار الجهود المبذولة من الأجهزة الرقابية بإدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بأفرع البلدية بجميع المحافظات على السيارات المهملة والسكراب والقوارب التي تشوه المنظر العام، أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بجميع أفرع البلدية بالمحافظات بتنفيذ جولات ميدانية خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 9 أغسطس بجميع المناطق بالمحافظات لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق ويشوه المنظر الحضاري للبلاد، وقد أسفرت تلك الجولات عن وضع 1978 ملصق إنذار على سيارات مهملة وسكراب وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية برفعها بعد انتهاء المهلة المحددة لوضع ملصق الإنذار فضلا عن رفع 368 سيارة مهملة وسكراب وبقالتين و8 قوارب مهملة.



وفي هذا السياق، أوضحت إدارة العلاقات العامة أن الجولات التي تم تنفيذها جاءت في إطار الاهتمام الذي توليه البلدية برفع مستوى النظافة بكل المناطق بجميع المحافظات، مشيرة إلى أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل الأجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير قد أسفرت عن رفع 54 سيارة مهملة وسكراب ورفع 7 قوارب وقد تم إرسالها الى موقع حجز البلدية ووضع 127 ملصق إنذار على سيارات مهملة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فور انتهاء فترة وضع ملصق الإنذار.



وأشارت إلى قيام الأجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي برفع 74 سيارة مهملة وسكراب ووضع 228 ملصق إنذار إلى جانب رفع قارب.

ولفتت إلى قيام الأجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الأحمدي برفع 15 سيارة مهملة ووضع 35 ملصق إنذار وبقالتين.



وأضافت أن الأجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء قامت برفع 65 سيارة مهملة ووضع 213 ملصق إنذار.



وبينت أن الأجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة العاصمة قامت برفع 105 سيارات مهملة وسكراب ووضع 1151 ملصق إنذار على سيارات مهملة فيما قامت الأجهزة الرقابية بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الفروانية بوضع 224 ملصقا على سيارات مهملة ورفع 55 سيارة مهملة وقد تم إرسالها الى موقع حجز السيارات في البلدية.