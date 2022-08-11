من جانب آخر، أصدر م.المنفوحي قرارا بإعادة تشكيل فريق الطوارئ والتدخل السريع خلال الأزمات بفرع بلدية مبارك الكبير برئاسة ناصر الهاجري وعضوية كل من:
٭ سالم العلاطي
٭ صقر راشد
٭ مبارك سند
٭ منصور العبدلي
٭ ناصر الحوطي
٭ حربي اللميع
٭ فيصل المطيري
٭ فرحان المطيري
٭ فهد القحطاني
٭ عبدالله الفارس
٭ بدر الفزيع
٭ علي محمد
٭ عماد البالول
٭ أحمد جاسم
٭ منى بهبهاني
٭ وجدان الحجي
٭ خلود محمد
٭ فاطمة الصفران
٭ عهد الدوسري
٭ فراج البرازي
٭ زيد فانخ
٭ صادق مذكوري
٭ سالم الفضلي
مادة ثانية: على كل القطاعات والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه.