من جانب آخر، أصدر م.المنفوحي قرارا بإعادة تشكيل فريق الطوارئ والتدخل السريع خلال الأزمات بفرع بلدية مبارك الكبير برئاسة ناصر الهاجري وعضوية كل من:



٭ سالم العلاطي



٭ صقر راشد



٭ مبارك سند



٭ منصور العبدلي



٭ ناصر الحوطي



٭ حربي اللميع



٭ فيصل المطيري



٭ فرحان المطيري



٭ فهد القحطاني



٭ عبدالله الفارس



٭ بدر الفزيع



٭ علي محمد



٭ عماد البالول



٭ أحمد جاسم



٭ منى بهبهاني



٭ وجدان الحجي



٭ خلود محمد



٭ فاطمة الصفران



٭ عهد الدوسري



٭ فراج البرازي



٭ زيد فانخ



٭ صادق مذكوري



٭ سالم الفضلي



مادة ثانية: على كل القطاعات والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه.