أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أن بلاده حققت «انتصارا مدويا» على وباء كوفيد-19 بعدما أصيب به، بحسب شقيقته التي اتهمت سيئول بأنها منشأ الوباء في بلدها.



وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم أعلن خلال ترؤسه اجتماعا ضم علماء وعاملين في مجال الصحة عن هذا «الانتصار (...) في الحرب على المرض الوبائي الخبيث».



وقال كيم إن «الانتصار الذي حققه شعبنا هو حدث تاريخي أظهر للعالم مرة أخرى عظمة دولتنا والإصرار الذي لا يقهر لشعبنا والعادات الوطنية الجميلة التي نعتز بها»، حسبما نقلت الوكالة الكورية الشمالية.



وأضاف وسط تصفيق حار في القاعة، إن إدارة الوباء «معجزة غير مسبوقة في التاريخ العالمي للصحة العامة».



وفي سياق متصل، بثت القناة الرسمية للتلفزيون الكوري الشمالي، للمرة الأولى خطابا حادا لشقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم يو جونغ.



وقد كشفت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي التي تتمتع بنفوذ كبير، أن شقيقها أصيب بالمرض، وقالت إن الزعيم «عانى من حمى شديدة خلال أيام حرب الحجر الصحي هذه، لكنه لم يستطع الاستلقاء للحظة لأنه كان يفكر في الأشخاص الذين كان مسؤولا عنهم».



وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها بيونغ يانغ عن إصابة كيم جونغ أون، الذي تحظى صحته بأكبر قدر من الاهتمام من قبل المراقبين، بفيروس كورونا.



واتهمت كيم يو جونغ كوريا الجنوبية بأنها سبب الوباء في بلدها عبر إرسال نشرات دعائية بالبالونات.



وكانت بيونغ يانغ تحدثت في السابق عن «أشياء أجنبية» بالقرب من الحدود مع الجنوب تسببت بتفشي كوفيد في الدولة المعزولة، في تلميحات رفضتها سيئول.



ورأت شقيقة كيم جونغ أون ومستشارته في ذلك «جريمة ضد الإنسانية»، وهددت كوريا الجنوبية بـ «أعمال انتقامية شديدة».



ونفت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية ذلك معتبرة أنها «مزاعم لا أساس لها» و«تعليقات وقحة وتهديدية» من بيونغ يانغ.



وأعلنت بيونغ يانغ عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في 12 مايو الماضي وتولى كيم جونغ أون شخصيا الإشراف على مكافحة الوباء. ومنذ 29 يوليو الفائت، لم تبلغ بيونغ يانغ عن أي إصابات جديدة.



وسجلت في كوريا الشمالية قرابة 4.8 ملايين إصابة «بالحمى» كما تسميها، منذ أواخر أبريل و74 وفاة فقط أي معدل وفيات يبلغ 0.002% على المستوى الوطني، حسب وكالة الأنباء الرسمية.