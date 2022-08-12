قال مسؤول في المخابرات الأفغانية إن رحيم الله حقاني، رجل الدين البارز في حركة طالبان، قتل في هجوم في العاصمة (كابول) امس.



وقالت أربعة مصادر لـ «رويترز» للأنباء إن الهجوم وقع في مدرسة دينية بالعاصمة الأفغانية عندما فجر رجل فقد ساقه في السابق متفجرات مخبأة في ساق صناعية بلاستيكية.



وقالت المصادر إن «طالبان» تحقق في الحادث.



ولقي المئات في أفغانستان حتفهم منذ اجتاح مقاتلو طالبان البلاد واستولوا على السلطة قبل نحو عام على الرغم من تحسن الوضع الأمني منذ ذلك الحين، حسبما ذكرت الأمم المتحدة في تقرير صدر مؤخرا.



وسلطت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، الضوء في تقريرها أيضا على الوضع السيئ للنساء والفتيات منذ استيلاء طالبان على السلطة، وكيف جردن من الكثير من حقوقهن في ظل حكام أفغانستان الحاليين.



وقال ماركوس بوتزيل، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان، إن رصدنا يكشف أنه رغم تحسن الوضع الأمني محرم شعب أفغانستان، لاسيما النساء والفتيات من التمتع بحقوقهن كاملة.



وذكر التقرير أن ما يصل إلى 700 شخص قتلوا، وأصيب 1400 بجروح منذ منتصف أغسطس عام 2021، عندما اجتاحت طالبان كابول بينما كانت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في الأسابيع الأخيرة من انسحابهما من البلاد.



وارتبطت غالبية هؤلاء الضحايا بهجمات شنها فرع تنظيم «داعش» في أفغانستان.