إشعارات الخدمة الجديدة تحتوي على أنواع الأدوية المصروفة والجرعات وتاريخ ووقت صرف الوصفة والمركز الصحي واسم الصيدلي والطبيب

عبدالكريم العبدالله



دشنت وزارة الصحة خدمة جديدة عبر تطبيق «سهل» تتمثل في اشعار الوصفة الطبية للمريض وبيان بالوصفة الخاصة بالأدوية المتكرر صرفها والامراض المزمنة، وتضم «انواع الادوية ـ الجرعات ـ تاريخ ووقت صرف الوصفة ـ المركز الصحي ـ اسم الصيدلي/الطبيب».



وأعلن المتحدث الرسمي بسام وزارة الصحة د. عبدالله السند عن تفعيل ربط صرف الأدوية في مراكز الرعاية الصحية الأولية «في المرحلة الحالية» عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية (سهل)، وذلك بتوجيهات ومتابعة من وزير الصحة. د.خالد السعيد، ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا.



وأوضح د. السند في تصريح صحافي أن الخدمة الجديدة تتمثل في ظهور إشعار فوري للمريض عند صرف الأدوية من خلال قائمة «إشعارات» التطبيق، بالوصفة الطبية وبيان بالوصفة الخاصة بالأدوية المتكرر صرفها للأمراض المزمنة، والتي بالإضافة إلى ظهورها في قائمة إشعارات التطبيق، ستكون موثقة في قائمة «بيانات» التطبيق ذاته، ويحتوي ذلك على أنواع الأدوية المصروفة والجرعات وتاريخ ووقت صرف الوصفة والمركز الصحي واسم الصيدلي/ الطبيب، مثمنا جهود جميع العاملين لانجاز هذا العمل وتقديم كل ما يسهل على المواطنين من خدمات صحية رقمية.



هذا، وقد بين الوكيل المساعد لشؤون الصحة الرقمية في وزارة الصحة م. أحمد الغريب أن إرسال إشعارات صرف الأدوية للأطفال أقل من 16 عاما، سيتم إرسالها الى ولي أمر الطفل خلال المراحل القريبة القادمة من تطوير الخدمة.



وقد بين م. الغريب تفعيل الخدمة الجديدة، شمل في مرحلتها الأولى مراكز الرعاية الصحية الأولية، على أن يشمل قريبا في المرحلة الثانية المستشفيات والمراكز التخصصية على أن يتم تطوير الخدمة تاليا لتشمل عموم مستشفيات البلاد.



وفي إطار حوكمة صرف الأدوية والرقابة عليها، دعا م. الغريب الى ضرورة مراجعة المركز الصحي حال وصول إشعار بصرف دواء دون علم صاحب العلاقة.