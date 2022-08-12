عبدالكريم العبدالله



تفقد وزير الصحة د.خالد السعيد ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا مستشفى الصباح للاطمئنان على سير العمل وضمان تقديم افضل خدمة للمرضى والمراجعين.



إلى ذلك، رصدت لجنة المخالفات الجسيمة بوزارة الصحة مخالفات على 12 صيدلية خاصة وشركة استيراد مكملات غذائية.



وقامت اللجنة التي تضم وكلاء من وزارة الصحة ورئيس الجمعية الصيدلانية بإصدار عقوبات إغلاق شهر لـ 4 صيدليات.



كما تم إغلاق 7 صيدليات 3 أشهر لتكرار المخالفات الجسيمة، فضلا عن سحب ترخيص صيدلية.



‏وقامت اللجنة ايضا بسحب ترخيص شركة استيراد المكملات الغذائية لمخالفة ممارسة بيع أدوية طبية.



هذا، وقد قامت اللجنة بتحويل جميع المخالفين الى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية بهذا الشأن.



ويأتي هذا في اطار جهود وزارة الصحة لتنظيم الصيدليات الخاصة.



من جانب آخر، حولت وزارة الصحة مكافآت الاعمال الممتازة للموظفين المستحقين في منطقة العاصمة الصحية وقطاع الشؤون الهندسية الى البنك المركزي على أن يتم ايداعها في حساباتهم في أسرع وقت.