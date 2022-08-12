عبدالكريم العبدالله



أغلقت وزارة الصحة مركز الكويت للتطعيم ضد كوفيد-19 في مشرف بعد عام ونصف العام تقريبا من العمل الدؤوب من قبل ابطال الصحة، والذين بذلوا جهودا كبيرة في العمل خلال هذه الفترة، حيث ان حملة التطعيم بدأت ديسمبر 2020، وبهذه المناسبة، أقامت رئيسة التمريض بمركز الكويت للتطعيم مترون نجاة الرجيب تكريما للتمريض بالمركز في آخر يوم عمل حيث اشادت بجهود جميع العاملين من التمريض خلال فترة عمل المركز.



ومع اغلاق مركز الكويت للتطعيم، دشنت وزارة الصحة خدمة التطعيم ضد كوفيد-19 في 16 مركزا صحيا وستقدم الخدمة من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع من الساعة 3 عصرا حتى 8 مساء.



وخصصت وزارة الصحة مركز عبدالرحمن الزيد الصحي في غرب مشرف لتقديم خدمات التطعيم بلقاح فايزر (الجرعة الأولى والثانية فئة الأطفال من 5 إلى 12 عاما والجرعة التعزيزية «الثالثة» من عمر 12 إلى أقل من 18 عاما والجرعة التعزيزية «الرابعة» من عمر 50 وما فوق).



واعتمدت وزارة الصحة 15 مركزا صحيا متبقيا لتقديم خدمة التطعيم بلقاح «موديرنا»، تمثلت في 3 مراكز بمنطقة العاصمة الصحية وهي «مركز الشيخة فتوح سلمان الصباح الصحي مركز جاسم الوزان الصحي مركز جابر الأحمد الصحي 1»، أما منطقة حولي الصحية فقد تم تخصيص 3 مراكز ايضا وهي «مركز سلوى التخصصي الصحي مركز محمود حاجي حيدر الصحي مركز الرميثية التخصصي»، وبالنسبة لمنطقة الفروانية الصحية، فقد تم تخصيص مراكز «العمرية عبدالله المبارك الأندلس» الصحية، بينما تم تخصيص المراكز التالية في منطقة الأحمدي الصحية: «الفنطاس - الفحيحيل التخصصي - العدان التخصصي»، فضلا عن مراكز «النعيم - العيون - سعد العبدالله ق 10» في منطقة الجهراء الصحية.