الدوحة - فريد عبدالباقي



يستعد الاتحاد القطري لكرة القدم لكشف تفاصيل مباراة كأس «سوبر لوسيل» المزمع إقامته يوم 9 سبتمبر المقبل، والذي يجمع بين بطلي الدوري المصري والدوري السعودي بمناسبة تدشين ستاد لوسيل، أكبر ملاعب مونديال قطر 2022، والذي سيستضيف نهائي البطولة 18 ديسمبر المقبل.



وكان الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري قد وصل إلى العاصمة المصرية (القاهرة) من أجل توقيع عقود إقامة المباراة الترويجية لستاد لوسيل المونديالي مع مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، خلال الساعات القليلة المقبلة.



وكشفت المصادر الخاصة لـ «الأنباء»، أنه تم تخصيص جوائز كأس «سوبر لوسيل» والبالغة 2.5 مليون دولار، حيث يحصل البطل على 1.5 مليون دولار، والوصيف على مليون دولار.



يذكر أن الطرف الأول من المباراة تم تحديده مسبقا لكون نادي الهلال هو بطل الدوري السعودي في الموسم الماضي، فيما يقترب نادي الزمالك من الاحتفاظ بلقب الدوري المصري للمرة الثانية على التوالي، حيث يتبقى له 6 نقاط فقط لضمان فوزه باللقب خلال مبارياته الأربعة المقبلة.



هذا، وشارك رئيس الاتحاد القطري الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، في كونغرس الاتحاد الأفريقي «كاف» الرابع والأربعين الذي عقد بمدينة أروشا بدولة تنزانيا، وذلك تلبية للدعوة الرسمية التي وجهها له الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي، كما حضر اجتماعات الكونغرس جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث كانت الفرصة سانحة لتبادل أطراف الحديث مع مختلف الشخصيات في الشؤون الكروية ذات الاهتمام المشترك خصوصا الحديث عن الاستضافة المرتقبة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.



الفوز الأول للسيلية



إلى ذلك، تمكن السيلية من تحقيق أول انتصار له في الدوري القطري، بعد أن قلب الطاولة على الشمال وهزمه بهدفين بعد أن كان متأخرا بهدف، التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري، ليكسر حاجز التعادلات في هذه الجولة.



تقدم الشمال بهدف عن طريق لاعبه محمد السيد «جدو»، في الدقيقة 8، فيما أدرك اليوناني جيانيس فيتفاتزيديس التعادل للسيلية في الدقيقة 15، وأضاف البرازيلي سيرجيو كارلوس الهدف الثاني في الدقيقة 68.



وبهذه النتيجة حصد السيلية أول ثلاث نقاط في الدوري القطري، بينما توقف رصيد الشمال عند النقاط الثلاث التي حصدها في الجولة الماضية.



وفي مباراة أخرى، سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على لقاء الوكرة والغرافة، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد خليفة الدولي.



وتقدم الغرافة بهدف عن طريق الأوزبكي أسلوم خوجاييف في الدقيقة 39، وأدرك الوكرة التعادل بواسطة الأنغولي جاسينتو مووندو دالا في الدقيقة 48.



وبهذه النتيجة، رفع الغرافة والوكرة رصيدهما إلى 4 نقاط، من فوز وتعادل لكل منهما.



وكان الغرافة استهل مشواره في الدوري القطري بالفوز على السيلية 2-1، فيما فاز الوكرة على الدحيل 4-2 في الجولة الأولى.



من ناحية أخرى، رفع نادي الدحيل اسم التونسي فرجاني ساسي من كشوفات الفريق الكروي وتسجيل الجزائري عدلان قديورة بدلا عنه، وذلك بعد تعرضه لإصابة بالعضلة الضامة ليغيب عن الملاعب قرابة شهر تقريبا، وجاء قرار استبداله بالمحترف الجزائري، لتوقف مسابقة الدوري القطري يوم 15 سبتمبر المقبل، استعدادا لمونديال قطر 2022، على أن تستأنف منافسات الدوري عقب نهاية كأس العالم.