تقام في الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة المباراة النهائية لبطولة الأكاديميات والجاليات بين منتخبي الجالية السورية والجالية الهندية، وذلك على ملعب الهيئة العامة للشباب والرياضة في مشرف.



وأكد المدير الفني ورئيس منتخب الجالية السورية الكابتن عامر جديد أن هذه البطولة تقام تشجيعا للرياضة وتوطيدا للعلاقات بين أبناء الجالية من جهة والجاليات الأخرى، متوجها بالشكر إلى جميع الداعمين للأنشطة الرياضة، وفي مقدمتهم الهيئة العامة للشباب والرياضة التي توفر الملاعب لإقامة مثل هذه الأنشطة، داعيا الجمهور الى حضور المباراة وتشجيع الفريقين، مؤكدا أنه سيتم تتويج الفريق الفائز بالكأس في نهاية المباراة.