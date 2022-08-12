القاهرة - سامي عبدالفتاح



حقق الأهلي الفوز على نظيره المصري بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ستاد برج العرب ضمن الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري المصري. بهذه النتيجة، وصل «الأحمر» إلى النقطة 62 في المركز الثالث، بينما توقف رصيد المصري عند النقطة 33 في المركز الـ 11 بترتيب الدوري المصري.



وأحرز هدفي الأهلي رامي ربيعة من ضربة جزاء وحسام حسن في الشوط الثاني. وشهدت مباراة المصري استمرار سواريز في الدفع بالناشئين بعدما دفع بالثنائي محمد فخري ومحمد أشرف في التشكيل الأساسي للمباراة، ثم دفع بالثنائي زياد طارق وميدو نبيل في الشوط الثاني من عمر المباراة، لاسيما أنهم تألقوا في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة وساهموا في فوز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة على زعيم الثغر.



وفي الجولة نفسها تعادل المقاولون والجونة من دون أهداف، كما تعادل سموحة وفيوتشر 1-1.