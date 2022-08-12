عبدالكريم العبدالله



أعد رئيس قسم الشؤون المالية في مستشفى الفروانية علي ناصر المطيري خطة مشروع رفع نسب زيادة التحصيل والإيرادات للوزارة وتسهيل خروج المرضى طويلي المكوث، وبدأ بتنفيذها، حيث اشتملت على التحديات التي تواجه العاملين في «المحاسبة» والحلول المناسبة لها كالتدريب وتوفير أجهزة الـ «كي نت» وتشغيلها، وفترات الدوام ونماذج تعهد للمتعثر بالدفع، وبيان نسب التحصيل الشهري باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتمكين المريض أو العميل من الدفع في أي وقت مع الاعتماد على الملف الطبي الإلكتروني، وفيما يلي تفاصيل خطة المشروع التي تنشرها «الأنباء»: