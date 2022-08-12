

عقدت بمقر جمعية سلسبيل الخيرية اجتماعاً تنسيقاً بحضور المدير العام للجمعية الأستاذ. أحمد الفارسي، والمشرف العام بمشروع رفقاً باليتامى الدكتور سليمان اللافي ، والمدير التنفيذي للمشروع الدكتورة. أمل داود، بالمشروع، والاستاذة. أنيسة الجارالله نائب رئيس جمعية كيان للرعاية الأسرية والاستاذة. سعاد الفارسي الاخصائية الاجتماعية والناشطة في مجال العمل الاجتماعي التطوعي، وذلك لبحث تقديم الدعم والرعاية لفئة اليتيم الاجتماعي، ومناقشة الأطر والاستراتيجيات التي سوف يتم من خلالها التحديد الدقيق لمفهوم (اليتم الاجتماعي) ومستوى وضوابط الرعاية التي ستقدم لهذه الفئة.



وصرح الأستاذ أحمد الفارسي أن جمعية سلسبيل تبحث مع العديد من الجهات المهتمة السبل الكفيلة برعاية اليتيم الاجتماعي الذي يكون نتاجاً عن الأسر المتصدعة، مضيفاً أن دعوة سلسبيل لرعاية هذه الفئة قد لاقت تجاوباً من العديد من الجهات، وأن هذا المشروع الفريد سيظهر – بإذن الله – قريباً على ساحة العمل الخيري الاجتماعي.



فيما أكدت الدكتورة أمل داود أن سلسبيل تسعى بالتعاون مع الشركاء من الجهات والمتطوعين، إلى تقديم نموذج ناجح للرعاية المتكاملة لليتيم داخل الكويت، مبينةً أن مشروع رعاية اليتيم الاجتماعي يهدف إلى تقديم الدعم الكامل، والرعاية النفسية والاجتماعية لهذا النوع من اليتم الخفي، بالشكل الذي يحافظ على نشأته بشكل سوي وسليم، يحفظ عليه طفولته، ويُعنى بتكوينه ليكون عضواً نافعاً في المجتمع.