القاهرة - مجدي عبدالرحمن



جدد مجلس النواب المصري ثقته في حكومة د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأقر برئاسة المستشار د.حنفي جبالي التعديل الوزاري المقترح، والذي شمل 13 حقيبة وزارية. وجاء التعديل على النحو التالي:



- د.رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.



- هاني عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأميركية، وزيرا للموارد المائية والري.



- د.خالد عاطف عبدالغفار محمد، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزيرا للصحة والسكان.



- محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالي، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.



- سها سمير، مساعد وزير الخارجية، وزيرة للهجرة والمصريين بالخارج.



- أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذي لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجاري الدولي، وزيرا للسياحة والآثار.



- أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب وزيرا للتجارة والصناعة.



- الفريق محمد عباس حلمي هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، وزيرا للطيران المدني.



- حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر وزيرا للقوى العاملة.



- نيفين يوسف محمد الكيلاني، عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، وزيرا للثقافة.



- اللواء هشام عبدالغني عبدالعزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرة للتنمية المحلية.



- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام.



- محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وزيرا للإنتاج الحربي.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد ذكر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه وجّه الدعوة لمجلس النواب للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تسهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعا من أجله.



وتقدم الرئيس السيسي بالشكر والتقدير لجميع الوزراء الذين أنهوا مهمتهم، متمنيا التوفيق والنجاح لمن كلف بالمهمة بديلا عنه.