شهد التعديل الوزاري تولي عدد من الوزراء الجدد حقائب وزارية، ومنهم:



1- وزير السياحة والآثار أحمد عيسى أبو حسين.. وقد شغل أحمد عيسى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي منذ 2016.



كما عمل عضوا بلجنة الإدارة التنفيذية في «البنك التجاري الدولي»، ورئيسا للجنة البنوك والتمويل في «غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة»، وعمل عضوا بمجلس إدارة «جهاز تنمية التجارة الداخلية»، وعضوا بمجلس إدارة «شركة مصر للطيران القابضة».



وبدأ أحمد عيسى مسيرته المهنية عام 1993، وتقلد العديد من المناصب القيادية في «البنك التجاري الدولي» أهمها، رئيس القطاع المالي، ورئيس البحوث في «شركة البنك التجاري الدولي للسمسرة»، ورئيس التخطيط الاستراتيجي بين عامي 2003 و2008، والعضو المنتدب لشركة البنك التجاري الدولي لخدمات الاستثمار البنكي «سي اي كابيتال» بين 2005 و2010، ورئيس مجموعة المؤسسات المالية في قطاع تمويل المؤسسات بين 2010 و2011، الرئيس التنفيذي للمالية بين 2011 و2015، رئيس قسم التوزيع والفروع خلال 2015، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بين 2015 و2016.



كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة (شركة كوريليس) بين 2013 و2015، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات (فالكون جروب) بين 2012 و2014، وترأس لجنة المراجعة في «الشركة القابضة المالية للطيران المدني» وكان أحد أعضاء مجلس الإدارة فيها.



وحصل أحمد عيسى على ماجستير في إدارة الأعمال عام 2003 من «جامعة كارولينا الشمالية» في الولايات المتحدة الأميركية، وبكالوريوس في التجارة اختصاص محاسبة عام 1991 من جامعة عين شمس، وعلى العديد من دورات إعداد القيادات والتخطيط الاستراتيجي والتمويل من عدة جامعات مثل كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «انسياد» في فرنسا وغيرها.



2- وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.محمد أيمن عاشور.. أستاذ الهندسة المعمارية، وحصل على البكالوريوس في الأول من يونيو 1982، وعلى درجة الماجستير في 28 ديسمبر 1986، ومن بعدها درجة الدكتوراه في 19 فبراير 1993، كما حصل على جوائز عديدة من الدولة في مجالات الفنون المعمارية والاتصالات والإدارة.



وشغل د.محمد أيمن عاشور أستاذ الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، كما شغل منصب وكيل كلية الهندسة جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، واستمر في منصبه حتى تم صدور قرار تعيينه عميدا لكلية الهندسة، وتولى منصب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات حتى صدور قرار توليه الحقيبة الوزارية.



3- وزير الصحة والسكان د.خالد عبدالغفار.. كان د.عبدالغفار قائما على وزارة الصحة إلى جانب توليه وزارة التعليم العالي.



وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الأول من مايو عام 1984، ودرجة الماجستير في الأول من ديسمبر عام 1989 في الأجسام المناعية للفيروسات بالأسنان، ودرجة الدكتوراه في الأول من ديسمبر عام 1995 عن الخصائص السريرية والجرثومية والمناعية في حالات التهاب سريع التغذية.



وترأس د.خالد عبدالغفار قسم طب الفم وعلاج اللثة والتشخيص والأشعة بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس في الفترة من عام 2009 وحتى نوفمبر 2015، كما تولى منصب عميد طب أسنان عين شمس عام 2014، حيث ساهم في إدخال أحدث الأجهزة في علاج الأسنان بمستشفيات الجامعة، وعين نائبا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الطبية ونشر 20 بحثا في دوريات ومجلات عالمية.



4- وزير التربية والتعليم د.رضا حجازي.. أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وعمل مدرس علوم إعدادي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ثم مدرس كيمياء ثانوي بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدرس مساعد بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومدرسا بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، وحصل على دكتوراه في إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة.



وشغل د.رضا حجازي عدة مناصب قيادية بدأت بمدير مركز تعليم الكبار بسرس الليان، ثم نائب لرئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونائب لمدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتولى منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لمدة 3 سنوات، ثم رئيس قطاع التعليم العام خلال الفترة من 2015 وحتى 2019، ونائب وزير التعليم لشؤون المعلمين اعتبارا من 2019 وحتى توليه منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



5- وزير الموارد المائية والري د.هاني سويلم.. حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية في تخصص هندسة المياه والبيئة من جامعة الزقازيق عام 1991، وعلى ماجستير الهندسة البيئية من جامعة ساوثهامبتون في المملكة المتحدة عام 1994، والدكتوراه في أنظمة دعم القرار للموارد المائية بتقدير «امتياز» من جامعة آخن في ألمانيا عام 2002، وهو أيضا أستاذ إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة ومدير تنفيذي لوحدة «اليونيسكو للتغيرات المناخية وإدارة المياه» في جامعة آخن الألمانية.



وأنشأ د.هاني أول مركز في الشرق الأوسط للتنمية المستدامة وأبحاث تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وحصل على الماجستير في مجال المياه والبيئة من جامعة «ساوث هامبتون» بإنجلترا بامتياز، وقدم واحدة من أفضل رسائل الدكتوراه في الهندسة في جامعة آخن بألمانيا عام 2002، ونال الدرجة العلمية بامتياز.



وعمل سويلم في الأمم المتحدة منسقا لبرامج التعليم والتدريب في مجال المياه، كما ساهم في مشروعات دولية بأكثر من 20 دولة، وأسس أول مركز في شمال أفريقيا للتعليم من أجل التنمية المستدامة، الذي تم إقراره من جامعة الأمم المتحدة.. كما أنشأ عام 2012 أول مركز في الشرق الأوسط للتنمية المستدامة وأبحاث تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية لغرض الزراعة الحديثة بالجامعة الأميركية بالقاهرة، ونفذ في مصر مشروعات بتمويل أوروبي 20 مليون يورو لتطوير البحث العلمي والتعليم العالي والتعليم الأساسي في مصر من خلال مشروعه «إديوكامب» لتطوير المدارس المصرية الحكومية.



وفي عام 2017، اختير د.سويلم من قبل وزارة التعليم والبحث الألمانية ووزارة الخارجية الألمانية لتنسيق مجموعة خبراء المياه والطاقة المسؤولة عن تدويل البحث والتعليم الألماني.



وأعد استراتيجية لمصر في مجال إدارة المياه والطاقة من أجل إنتاج الغذاء اعتمادا على الموارد المائية المحدودة لمصر، وفرص تحلية المياه وإنتاج المحاصيل والأسماك، وقاد فريقا بحثيا لإجراء أول تجربة بحثية في مصر لاستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه، وأشرف على فريق بحثي لتطوير نظام محاكاة لفيضان نهر الراين لحماية المواطنين والمنشآت.



كما شارك سويلم في تأسيس برنامج ماجستير «الإدارة المستدامة.. المياه والطاقة» في جامعة آخن الألمانية في ألمانيا، وأسس ماجستير آخر لبرنامج «التنمية المستدامة» في الجامعة الأميركية بالقاهرة.. وألف 21 كتابا من المراجع الدولية في إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة والبيئة وتطوير نظم التعليم، وساهم في كتابة كتب ومراجع علمية في مجالات إدارة الموارد المائية والتنمية المستدامة، ونشر أبحاثا وأوراقا بحثية في أربعة مؤتمرات علمية، وشارك في 10 لجان دولية.



6- وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة.. محافظ البحيرة السابق، وتولى آمنة العديد من المناصب، منها ضابط بسلاح المدفعية، والحرس الجمهوري، وتولى رئاسة مدينة القصير، ثم مدينة سفاجا، وكان آخر المناصب التي تقلدها هو محافظ البحيرة.



7 - حسن شحاته وزير القوى العاملة.. تولى وزير القوى العاملة الجديد حسن شحاتة منصب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر للطيران للشحن الجوي، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل الجوي كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.



وكان آخر منصب لوزير القوى العاملة الجديد، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للدورة النقابية 2022-2026 بعد أن فاز على منافسه في الانتخابات الماضية وحصل على 270 صوتا مقابل 245 لمنافسه.



8- د.نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.. شغلت الكيلاني منصب رئيس صندوق التنمية الثقافية، وتخرجت في الجامعة عام 1989، وفي عام 1995 حصلت على درجة الدكتوراه في النقد الفني من أكاديمية الفنون، وفي عام 2014 عينت عميدا للمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون.



كما عملت عميدا للمعهد العالي للباليه، وتدرجت في عدد من المناصب بوزارة الثقافة، حيث كانت أحد أعضاء لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه.



كما عملت أيضا في مجال العلاقات العامة بدار الأوبرا ومراكز الإبداع بالأوبرا.



وقدمت الوزيرة الجديدة عددا من المؤلفات، منها كتاب «الرقص في عصر النهضة» وكذلك كتاب «وسائل الرقص ورسائل الدراما».



9- وزير الدولة للإنتاج الحربي اللواء محمد صلاح الدين.. اللواء محمد صلاح الدين من مواليد 6 سبتمبر 1960، وحصل على بكالوريوس الهندسة في يوليو 1983 من الكلية الفنية العسكرية، وبكالوريوس العلوم العسكرية.



وحصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة من الطبقة الأولى «نوط الخدمة الممتازة» ميدالية 25 يناير، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى.



وتقلد عددا من المناصب منها: قائد ورشة لواء مظلات 1986، قائد ورشة محطة مركبات 1998، قائد ورشة فرعية مركبات 2000، كبير مهندسين مجمع الصناعات الهندسية 2003، قائد ورشة مركبات جيب 2005، مساعد مدير المركبات للتسليح 2009، نائب رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة 2016، رئيس القطاعات الفنية للهيئة العربية للتصنيع، مستشار مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، مستشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.



كما حصل على دورة (MMC) بالولايات المتحدة الأميركية لمدة ثلاثة أسابيع، ودورة جودة بالجامعة الأميركية بالقاهرة، وقام بزيارات لمصانع بالخارج في كل من: (إيطاليا، أميركا، إنجلترا، ألمانيا، فرنسا، روسيا، الصين، البرازيل، النمسا، كرواتيا، الإمارات، السودان).. وتم تعينه عضوا بمجالس إدارات بعض شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.



10 - وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي.. ولد الفريق محمد عباس حلمي في 20 يناير 1961، وتخرج في الكلية الجوية في أبريل عام 1982، وتدرج في عدد من المناصب حتى تولى منصب قائد القوات الجوية في يوليو 2018.



وحصل الفريق محمد عباس حلمي على بكالوريوس طيران وعلوم عسكرية، وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا، والدورة العليا لكبار القادة من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.



وحصل وزير الطيران المدني الجديد على عدد من الميداليات والأوسمة، ومنها نوط الخدمة الممتازة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ونوط 25 أبريل 1982، وميدالية اليوبيل الذهبي لثورة 23 يوليو 1952، وميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 73، وميدالية العيد الخمسيني للقوات الجوية، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو، وميدالية اليوبيل الماسي للقوات الجوية، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء.



11 - وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها سمير.. شغلت منصب مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الافريقية، وعملت سفيرا فوق العادة لدى حكومة ايرلندا، وتعد أول سفير مصري «سيدة» لدى دولة ايرلندا، كما تولت مهمة التفاوض باسم 135 دولة نامية لإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة.



وخدمت في عدد من الدول المهمة، منها ألمانيا خلال الفترة من عام 1992 إلى 1996، كما عملت أيضا في رومانيا خلال الفترة من عام 1999 إلى 2003، وتقلدت منصب نائب رئيس البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 2006 إلى 2010، وأخيرا كانت سفيرة مصر في أيرلندا في الفترة من 2015 إلى 2019.



وكانت السفيرة سها سمير قد بدأت عملها في نيويورك كمستشار مسؤول عن ملفات اللجنة الثالثة، والتي تختص بموضوعات حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية، بما في ذلك موضوعات المرأة، ثم تمت ترقيتها إلى وزير مفوض، وتدرجت في العمل حتى وصلت إلى منصب مندوب دائم مناوب ونائب لرئيس البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.