القاهرة - خديجة حمودة



أعربت مصر، امس عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها.



وأكدت وزارة الخارجية المصرية - في بيان صحافي - على وقوف مصر مع المملكة في مواجهة كل صور الإرهاب والعنف والتطرف.



وأشارت مصر - في بيان الخارجية - مجددا إلى دعمها لما تتخذه السعودية من إجراءات وتدابير لصون أمنها وسلامة كل الأشقاء بالمملكة من المواطنين وكذا المقيمين، مثنية على يقظة السلطات السعودية وقدرتها على التعامل مع أحد العناصر المطلوبة أمنيا.



كما أعربت عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.