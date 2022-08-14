استطاع فريق الجالية السورية الفوز على فريق الجالية الهندية في الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليتوج بطلا للنسخة الأولى من بطولة الأكاديميات والجاليات، وذلك خلال المباراة النهائية التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الهيئة العامة للشباب والرياضة في مشرف، بحضور المستشار في السفارة السورية صفوان بركات والملحق علي زينب والسكرتير الأول في السفارة الهندية وراعي البطولة ناصر صباح الملا.



وأكد المستشار صفوان بركات أهمية مثل هذه الأنشطة في تعزيز علاقات الصداقة بين الجاليات المقيمة في الكويت الشقيقة، مباركا للفريقين وصولهما للمباراة النهائية، كما وجه الشكر لراعي البطولة وللهيئة العامة للرياضة والشباب على دعمها للأنشطة الرياضية وتوفير ملاعبها للرياضيين والشباب لممارسة أنشطتهم عليها، كما شكر جميع الحضور. بدوره، أشاد الكابتن عامر جديد بالمستوى الرياضي للفرق المشاركة بالبطولة وبما تميزت به من روح رياضية عالية خلال جميع المباريات. وقد شهدت البطولة العديد من المنافسات بين الفرق المشاركة، كما تميزت المباراة النهائية بالحماس والروح الرياضية وبالجمهور المميز الذي حرص على تشجيع الفريقين.



وفي الختام تم تتويج فريق الجالية السورية وتسليمه كأس البطولة والميداليات كما تم تكريم فريق الجالية الهندية الذي حل ثانيا.