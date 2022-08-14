الدوحة - فريد عبدالباقي



حددت اللجنة المنظمة لكأس «سوبر لوسيل» يوم 18 أغسطس الجاري، موعدا لطرح تذاكر المباراة التي تجمع بين بطلي الدوريين المصري والسعودي الذي سيقام في الـ 9:00 مساء 9 سبتمبر المقبل، لتدشين ستاد لوسيل أحد أكبر استادات مونديال قطر 2022 الثمانية، والذي يتسع لأكثر من 80 ألف مشجع.



وستطرح التذاكر عبر الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» في أربع فئات، تبدأ من 40 ر.ق للفئة الرابعة، و80 ر.ق للفئة الثالثة، و150 ر.ق للفئة الثانية، و200 ر.ق للفئة الأولى.



هذا، وحرص رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، على زيارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك من أجل بحث تعزيز العلاقات بين الاتحادين، وتوجيه الدعوة لمسؤولي الاتحاد المصري لحضور مباراة كأس «سوبر لوسيل».



إلى ذلك، اعتلى فريق العربي صدارة ترتيب الدوري القطري، وذلك بعد أن حقق فوزا غاليا على الريان 2-1، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد لوسيل، وذلك في ختام مباريات الجولة الثانية من الدوري القطري.



وتصدرت القمة الجماهيرية، التي أقيمت لأول مرة على ستاد لوسيل المونديالي بحضور أكثر من 20 ألف متفرج، المشهد.



وبهذا الفوز، ارتفع رصيد العربي إلى 6 نقاط بالعلامة الكاملة، وبقى الريان بلا رصيد.



وشهدت المواجهة المشاركة الأولى للمهاجم السوري عمر السومية المنتقل حديثا إلى صفوف النادي العربي قادما من صفوف أهلي جدة السعودي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.



سجل هدفي العربي، التونسي يوسف المساكني، والإيراني مهرداد محمدي (ركلة جزاء)، فيما سجل هدف الريان الوحيد الإيفواري يوهان بولي.



في مباراة أخرى، فشل الدحيل في تحقيق الانتصار، وحيث اكتفى بتعادله مع الأهلي 1-1، وبذلك حصد الدحيل أول نقطة له بعد خسارته في الجولة الأولى ضد الوكرة 2-4، فيما نال الأهلي النقطة الرابعة حيث فاز في الجولة الأولى على أم صلال بهدف نظيف.



ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الثالثة غدا، بمواجهتين يلتقي في الأولى السيلية مع قطر على ستاد خليفة، ويلعب في الثانية الوكرة مع أم صلال على ستاد الثمامة، وتستكمل لقاءات الجولة الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي العربي مع الغرافة على ستاد المدينة التعليمية، ويلعب الدحيل مع الريان على ستاد أحمد بن علي، وتختتم الجولة الأربعاء المقبل فيلعب السد حامل اللقب مع الأهلي على ستاد أحمد بن علي، ويلتقي الشمال مع الغرافة على ستاد الثمامة.



وفي شأن متصل، قررت لجنة الانضباط في الاتحاد القطري، إيقاف الجزائري أيوب عزي لاعب المرخية مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال قطري، بسبب توجهه بألفاظ غير مقبولة للمنافس خلال مواجهة فريقه لنادي قطر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.



كما قررت اللجنة لفت نظر فريق السد بسبب التأخير في تواجد لاعبيه في أرضية الملعب عند بداية الشوط الثاني لمباراته أمام أم صلال في الجولة ذاتها، وذلك استنادا للمادة رقم (52/1) من لائحة الانضباط.



وعلى جانب آخر، أعلن الاتحاد القطري، عن عدم تمكن المحترف الجزائري محمد بن يطو من المشاركة مع فريقه نادي الوكرة، بسبب عدم تمويل كافة الالتزامات المالية الخاصة بقيده.