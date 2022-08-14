أكد مدير العلاقات العامة بنادي الألعاب الشتوية الكويتي صباح النصر ان وتيرة النجاحات الكبيرة التي يحققها نادي الألعاب الشتوية تسير بشكل جيد وملحوظ، فضلا عن الأنشطة والبطولات التي يحرص على تنظيمها النادي كل فترة، وكان لهذا أثر بالغ الأهمية في أن تحتل الألعاب الشتوية مكانة كبيرة على الخريطة الرياضية، كانت سببا في جذب الموهوبين للإقبال على ممارسة الألعاب الشتوية، ولعلنا نرى نتاج ذلك في المشاركات الدولية والتي يحصد فيها أبناء الوطن مراكز متقدمة.



وأضاف النصر ان نادي الألعاب الشتوية يعمل كخلية النحل، فالجميع بداخله لا يكلون ولا يملون من العمل، وتقديم أفضل ما لديهم للنادي، كما أن منظومة العمل بقيادة رئيس مجلس إدارة النادي فهيد العجمي قد نجحت في تحقيق الأداء الأمثل والمطلوب، خاصة خلال تلك الفترة التي عايشنا فيها تأهل منتخبنا الوطني لكرة اليد لبطولة كأس العالم للشباب 2023.



وذكر ان نادي الألعاب الشتوية سيصنع علامة فارقة في تاريخ الرياضة الكويتية، وذاك يرجع إلى اعتماد النادي على إستراتيجية قوية في الإدارة، وتقديمه كامل الدعم للفرق الرياضية لديه، كما يسعى بطريقة غير مباشرة إلى صناعة روابط جديدة وقوية بين الفرق الرياضية بمختلف دول العالم، ففريق النادي على موعد في نهاية الشهر الجاري للمشاركة في بطولة إلى جانب السعودية والبحرين وعمان.



والحقيقة أن الدور الذي يبذله النادي لترسيخ قواعد الرياضة النسائية لا يمكن غض النظر عنه، حيث سيشارك فريق الهوكي ببطولة دولية ستقام على ارض الكويت في نوفمبر القادم بمشاركة 150 لاعبة يمثلن 6 دول من مختلف أنحاء العالم.



وأضاف النصر: أعتبر نفسي واحدا من مشجعي الرياضة في كويتنا الغالية، ولا استطيع أن أخفي مدى إعجابي وتقديري لما يصنعه نادي الألعاب الشتوية من خطوات تستحق كل الدعم والفخر، فشكرا لكل من ساهم ودعم ولكل من صنع إنجازا لهذا الوطن لأنه ببساطة يستحق أن يكون الأفضل دائما.