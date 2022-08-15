الشراء «أونلاين» زاد 28% على أساس سنوي ليسجل 109.7 ملايين عملية دفع عبر المواقع الإلكترونية

الدفع بالبطاقة المصرفية عبر نقاط البيع يستحوذ على 61% من العمليات بواقع 240 مليون عملية

%11 من عمليات إنفاق المواطنين والمقيمين بـ «الكاش».. 43 مليون عملية على أجهزة السحب الآلي



علي إبراهيم



أظهرت بيانات رسمية أن المواطنين والمقيمين قاموا بإجراء نحو 392.94 مليون عملية دفع وسحب أموال خلال أول 6 أشهر من 2022، بزيادة نسبتها 37.5% بما عدده 107.14 ملايين عملية مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021 والتي بلغ خلالها عدد عمليات دفع وسحب الأموال نحو 285.8 مليون عملية.



وخلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من العام الحالي (2022) استحوذت معاملات الكاش التي تتم من خلال استخدام البطاقات المصرفية على أجهزة السحب الآلي على 11% من إجمالي المعاملات التي قام بها المواطنين والمقيمين، بينما سيطرت عمليات الدفع عبر المواقع الإلكترونية على نحو 28% من إجمالي المعاملات التي تمت خلال الفترة ذاتها، فيما سجلت عمليات الدفع المباشر عبر نقاط البيع بالبطاقات المصرفية على نحو 61% من إجمالي المعاملات التي تمت خلال الفترة.



نقاط البيع



وتفصيليا، استحوذت عمليات الدفع بالبطاقات الائتمانية عبر نقاط البيع (الشراء المباشر) على 61% من إجمالي عمليات الدفع التي قام بها المواطنين والمقيمين خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2022 بما عدده نحو 240 مليون عملية شراء مباشر، من بينها 226.9 مليون عملية شراء داخل الكويت، و13.13 مليون عملية شراء بالبطاقات الائتمانية عبر نقاط البيع في الخارج.



وخلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2022 استحوذ عمليات الإنفاق عبر نقاط البيع على 118.748 مليون عملية، من بينها 112.1 مليون عملية داخل الكويت 6.64 ملايين عملية في الخارج، بينما خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو 2022 ارتفع عدد العمليات إلى 121.32 مليون عملية شراء مباشر من بينها 114.8 مليون عملية داخل الكويت و6.49 ملايين عملية في الخارج.



وبالمقارنة على أساس سنوي، فقد ارتفع عدد عمليات الشراء عبر نقاط البيع التي قام بها المواطنون والمقيمون خلال النصف الأول من 2022 بنسبة 48% بما قيمته 77.74 مليون عملية شراء قياسا إلى 162.3 مليون عملية قاموا بها خلال الفترة ذاتها من العام 2021.



سحب الكاش



واستحوذ عدد المعاملات على أجهزة السحب الآلي (الكاش) على نحو 11% من معاملات المواطنين والمقيمين ببطاقاتهم المصرفية، وذلك بواقع 43.12 مليون معاملة من أصل 392.94 مليون معاملة قاموا بها خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2022، كما استحوذت سحوبات الكاش من داخل الكويت على نحو 41.74 مليون عملية، بينما بلغت السحوبات عبر أجهزة الصراف الآلي خارج الكويت على 1.38 مليون عملية سحب في 6 أشهر.



وأظهرت البيانات أن عدد معاملات الكاش تراجعت خلال الربع الثاني من 2022، حيث بلغت في الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2022 نحو 21.66 مليون معاملة من بينها 20.94 مليون معاملة تمت داخل الكويت و726 ألف معاملة في الخارج، بينما تراجع عدد المعاملات خلال الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو 2022 إلى 21.46 مليون معاملة من بينها 20.8 معاملة داخل الكويت و655 ألف معاملة في الخارج.



وبالمقارنة على أساس سنوي، فقد ارتفعت عدد عمليات سحوبات الكاش التي قام بها المواطنين والمقيمين بنسبة 7% بما عدده 2.9 مليون معاملة لتصل إلى 43.12 مليون معاملة سحب كاش خلال النصف الأول من 2022 مقارنة مع 40.2 مليون معاملة خلال الفترة ذاتها من العام 2021.



الدفع الإلكتروني



وسيطرت عمليات الدفع الإلكتروني عبر المواقع على 28% من إجمالي المعاملات التي تمت بالبطاقات المصرفية خلال أول 6 أشهر من 2022، وذلك بواقع 109.7 ملايين عملية دفع عبر الإنترنت من أصل 392.9 عملية تم إجراؤها باستخدام البطاقات المصرفية خلال تلك الفترة.



واستحوذت عمليات الدفع عبر المواقع الإلكترونية داخل الكويت على 87.34% من إجمالي المعاملات عبر المواقع بواقع 95.86 مليون معاملة خلال أول 6 أشهر من 2022، بينما استحوذت المعاملات عبر المواقع خارج الكويت على 12.65% من إجمالي المعاملات بواقع 13.89 مليون معاملة خلال تلك الفترة.



وبلغ إجمالي عدد المعاملات عبر المواقع الإلكترونية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2022 نحو 52.98 مليون معاملة من بينها 46.33 مليون معاملة تمت داخل الكويت و6.65 ملايين معاملة في الخارج، وخلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو 2022 بلغ عدد المعاملات نحو 56.76 مليون معاملة من بينها 49.53 مليون معاملة في الداخل و7.23 ملايين معاملة في الخارج.



وبالمقارنة على أساس سنوي ارتفع عدد المعاملات عبر المواقع الإلكترونية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2022 بنسبة 32% بما قيمته 26.48 مليون معاملة، حيث بلغت 109.75 ملايين معاملة، مقارنة مع 83.26 مليون معاملة عن الفترة ذاتها من عام 2021.



5 ملايين بطاقة مصرفية سارية في الكويت



أظهرت البيانات أن صافي الزيادة في عدد البطاقات المصرفية بالسوق بلغ 158.1 ألف بطاقة في 6 أشهر، إذ بلغ عدد البطاقات السارية بنهاية يونيو الماضي نحو 5.05 ملايين بطاقة مصرفية، مقارنة مع 4.89 ملايين بطاقة بنهاية شهر ديسمبر 2021.