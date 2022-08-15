الوزان: التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية أثرت على أداء القطاعات التي تعمل بها الشركة

أعلنت شركة ميزان القابضة عن نتائجها المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2022، حيث حققت صافي أرباح خاصة بمساهمي الشركة الأم بلغت 1.9 مليون دينار، بانخفاض 73.9% عن نفس الفترة من 2021، فيما بلغت الإيرادات نحو 134 مليون دينار، وهي مماثلة لمستوى إيرادات النصف الأول من عام 2021.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن الأرباح التشغيلية بلغت نحو 3.6 ملايين دينار، بانخفاض 63.7%، فيما بلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 8.3 ملايين دينار، بانخفاض 42.3%.



وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة محمد جاسم الوزان: «كان من المتوقع أن يكون النصف الأول من 2022 مليئا بالتحديات، حيث أثرت التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية على أداء القطاعات الاقتصادية التي تعمل بها الشركة، ما أدى الى انخفاض هوامش الربح بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي نمت بشكل أسرع من نمو المبيعات وأسعار البيع».



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة جاريت والش: «كان أداء المجموعة في النصف الأول من عام 2022 مماثلا لنفس الفترة من العام 2021 من حيث مستوى الإيرادات، أما الأرباح فقد تأثرت بسبب الضغوط الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد محليا وإقليميا وعالميا».



وأشار إلى أن استمرار ارتفاع مستويات التضخم خلال النصف الأول، وبالأخص الارتفاع الملحوظ في تكلفة المواد الأساسية والتغليف، بالإضافة إلى استمرار الارتفاع في تكاليف الشحن والنقل، قد أثر على هامش الربح بشكل فاق التوقعات، لافتا إلى أن المجموعة تعمل الآن على خلق توازن بين تلبية احتياجات الأسواق، وتحقيق نمو في الأرباح المستقبلية للمجموعة.



مجال الأغذية



حقق مجال الأغذية إيرادات بقيمة 88.5 مليون دينار، بارتفاع يقدر بـ 3.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وشكل إيراد مجال الأغذية 66% من إجمالي إيرادات المجموعة، وتتضمن الإيرادات من قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والذي يمثل 51.6% من إجمالي إيرادات المجموعة، والتجهيزات الغذائية 9.8% والخدمات الغذائية 4.5%.



وقد ارتفع إيراد قطاع تصنيع وتوزيع الأغذية بنسبة 9.6%، فيما انخفض إيراد قطاع التجهيزات الغذائية بنسبة 13.3%، وتراجعت إيرادات قطاع الخدمات الغذائية بنسبة 10.9%.



مجال غير الأغذية



بلغت إيرادات مجال غير الأغذية 45.5 مليون دينار مسجلة انخفاضا بنسبة 6.9% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وتمثل إيرادات هذا المجال نسبة 34% من إجمالي إيرادات المجموعة، وتتضمن إيرادات من قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية الذي يمثل 31.5% من إجمالي إيرادات المجموعة، وقطاع الصناعات الذي يمثل 2.3% من إجمالي إيرادات المجموعة.



وقد انخفض إيراد قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران والرعاية الصحية بنسبة 8.1%، فيما ارتفع ايراد قطاع الصناعات بنسبة 13.3%.

أداء العمليات بالأسواق الإقليمية خلال النصف الأول

٭ الكويت: انخفضت الإيرادات بنسبة 3.8%، نتيجة لتراجع نشاط قطاعي التجهيزات الغذائية وتوزيع المواد الاستهلاكية والرعاية الصحية.



٭ الإمارات: ارتفعت الإيرادات بنسبة 21.6%، مدفوعة بتحسن مبيعات الوجبات الخفيفة ومشروبات الطاقة.



٭ قطر: انخفضت الإيرادات بنسبة 1.9% حيث تراجع أداء قطاع التجهيزات الغذائية.



٭ السعودية: ارتفعت الإيرادات بنسبة 38.1%، مدفوعة باستراتيجية ميزان في الاستمرار بطرح منتجات جديدة في المملكة وتطور عمليات قطاع توزيع الأغذية في المملكة.



٭ الأردن: ارتفعت الإيرادات بنسبة 16.7%، ويعود الارتفاع إلى طرح منتجات «كتكو» في السوق الأردني.



٭ العراق: ارتفعت الإيرادات بنسبة 5.3%، على الرغم من انخفاض العمليات بسبب انسحاب القوات الأميركية من العراق.