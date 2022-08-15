نظم بنك بوبيان بالتعاون مع شركة RT للاستشارات والتدريب ورشة عمل حول خدمة العملاء والسمعة المهنية لمجموعة من موظفي إدارة الموارد البشرية في جامعة الكويت، وذلك في إطار حرص البنك على تعظيم مساهماته الاجتماعية.



وقال عادل الحماد مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان إن هذه الورشة تأتي في إطار جهود البنك وسعيه المستمر لتوفير التدريب اللازم لمختلف القطاعات في الجهات الحكومية بما يساعد موظفيها على أداء مهامهم بصورة احترافية، وخصوصا في مجال الموارد البشرية الذي يتميز بالتفاعل المباشر مع الأشخاص ويتطلب مهارات شخصية ومهارات خاصة في جوانب خدمة العملاء.



وأضاف الحماد أن الورشة التي نظمها البنك تطرقت إلى عدة موضوعات مهمة، ومن بينها تطوير مهارات حسن التواصل مع العملاء وتعزيز روح التعاون بين أقسام الإدارة إلى جانب شرح سبل تكيف الموظفين مع ضغوطات العمل.



وانعقدت ورشة العمل على مدار يومين في حضور 30 مشاركا استفادوا من الموضوعات التي تم طرحها، كما شارك في الورشة أيضا المدربة رحاب الطواري، مستشار خدمة العملاء ومؤسس شركة RT للاستشارات والتدريب والتي تتمتع بخبرات كبيرة ولديها سجل مميز في الدورات التدريبية الخاصة بخدمة العملاء والموارد البشرية.



من ناحية أخرى، أشاد الحماد بالتعاون مع جامعة الكويت بمختلف إداراتها وقطاعاتها، والذي أثمر عن العديد من الأنشطة والفعاليات التي كان آخرها رعاية البنك للمعرض الوظيفي الذي نظمته جامعة الكويت مؤخرا في إطار دعم البنك المستمر لاستكشاف المواهب الوطنية وتوفير فرص عمل للكوادر الوطنية من الشباب الراغب في الالتحاق بالعمل في القطاع المصرفي.